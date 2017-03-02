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  • 02.03, 21:40
Не попавшие в клуб девушки станцевали твёрк на полицейской машине. США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Не попавшие в клуб девушки станцевали твёрк на полицейской машине

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Не попавшие в клуб девушки станцевали твёрк на полицейской машине

Не попавшие в клуб девушки станцевали твёрк на полицейской машине

Не попавшие в клуб девушки станцевали твёрк на полицейской машине

    Офицер полиции из американского города Рочестер позволил незнакомым девушкам, которых не пустили в ночной клуб, станцевать твёрк на припаркованной рядом служебной машине. Друг американок снял их танец на видео, страж порядка получил выговор от начальства.

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    Как сообщает сайт Вести.Ru, запечатленных на видео девушек не пустили в ночной клуб из-за того, что они пришли в тот момент, когда заведение закрывалось. Кроме того, одна из девушек была в спортивном костюме, что противоречило дресс-коду клуба. Оставшись не у дел, американки попросили разрешения у стоявшего рядом полицейского станцевать на его машине.

    Крис Барбер, автор видео: «Он сказал: „Я повернусь обратно очень быстро“. То есть полицейский не сказал да, но и не отказал».

    Скандал разгорелся после того, как оператор разместил ролик в Сети. Клип посмотрели представители местной полиции и сделали выговор легкомысленному стражу порядка, который позволил «надругаться» над служебной машиной. В официальном заявлении представителей власти говорилось, что они не видят в этом инциденте ничего смешного.

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