Украине придется открыто покупать уголь в РФ, если блокаду Донбасса не снимут

Кабинет министров Украины утвердил порядок перемещения товаров через линию разграничения в Донбассе. Фактически вводится запрет на перевозку всех грузов, кроме продуктов питания и лекарств, да и то лишь в составе гуманитарной помощи. Исключение также сделано и для продукции металлургических комбинатов и угольных шахт.
Между тем украинские радикалы сегодня вновь заявили, что продолжат блокаду железнодорожного сообщения с Донбассом. И это несмотря на то, что киевские власти уже ввели чрезвычайные меры в энергетике.
Как заявил сегодня премьер Владимир Гройсман, если блокада не будет снята, то Киеву придется покупать уголь либо в США, что невыгодно и долго, либо в России.
Однако глава кабмина, мягко говоря, лукавит. Это не совсем так, а точнее — совсем не так. Украина закупала уголь у России и до блокады. Да еще и в немалых количествах. Об этом пишут сегодня многие киевские СМИ. К примеру, только в прошлом году Украина закупила у российских предприятий более 10 млн тонн, а в этом — уже около 1,5 млн тонн.
Как заявил сегодня премьер Владимир Гройсман, если блокада не будет снята, то Киеву придется покупать уголь либо в США, что невыгодно и долго, либо в России.
Однако глава кабмина, мягко говоря, лукавит. Это не совсем так, а точнее — совсем не так. Украина закупала уголь у России и до блокады. Да еще и в немалых количествах. Об этом пишут сегодня многие киевские СМИ. К примеру, только в прошлом году Украина закупила у российских предприятий более 10 млн тонн, а в этом — уже около 1,5 млн тонн.
Комментарии