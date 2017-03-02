Порошенко обвинили в отправке в Испанию самолетов с деньгами

Получил информацию от таможенников и службы СБУ ,что в январе Порошенко отправил в Испанию два самолета с деньгами и худ… Опубликовано Владимиром Олейником 2 марта 2017 г.

По данным Олейника, полученным от таможенников и СБУ, Порошенко отправил в Испанию два самолета, на борту которых находятся деньги и художественные ценности. Официально это было выдано за дипломатический груз.Также экс-парламентарий сообщил, что за заграничным домом президента присматривает посол Украины в Испании, который является «хорошим другом» Порошенко. По мнению Олейника, после побега Порошенко заявит, что покинул Украину с ручной кладью.