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  • 02.03, 20:09

Порошенко обвинили в отправке в Испанию самолетов с деньгами

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Порошенко обвинили в отправке в Испанию самолетов с деньгами

Порошенко обвинили в отправке в Испанию самолетов с деньгами

Порошенко обвинили в отправке в Испанию самолетов с деньгами
  • Фото Associated Press © 2017, Julie Jacobson

    • Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что президент Украины Пётр Порошенко готовит почву для бегства в Испанию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    По данным Олейника, полученным от таможенников и СБУ, Порошенко отправил в Испанию два самолета, на борту которых находятся деньги и художественные ценности. Официально это было выдано за дипломатический груз.

    Также экс-парламентарий сообщил, что за заграничным домом президента присматривает посол Украины в Испании, который является «хорошим другом» Порошенко. По мнению Олейника, после побега Порошенко заявит, что покинул Украину с ручной кладью.

    Получил информацию от таможенников и службы СБУ ,что в январе Порошенко отправил в Испанию два самолета с деньгами и худ…

    Опубликовано Владимиром Олейником 2 марта 2017 г.

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