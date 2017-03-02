Депутаты подрались из-за Кличко в Киеве: видео

Депутаты Киевского городского совета устроили массовую драку во время пленарного заседания, сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что потасовка началась после слов представителя партии «Свобода» Юрия Левченко, призвавшего Виталия Кличко уйти в отставку. Если мэр этого не сделает, «то киевская община вынесет его, возможно, даже ногами вперед», пригрозил депутат.



После этого представитель Блока Петра Порошенко Алексей Харченко предложил направить стенограмму заседания в Генпрокуратуру. Депутаты от «Свободы» набросились на Харченко, в заседании был объявлен перерыв. Через некоторое время заседание продолжилось.