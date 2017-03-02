Генконсул: у задержанного в египетском аэропорту россиянина не было бомбы

Дипломаты проверили информацию о задержании гражданина РФ в аэропорту Александрии со взрывным устройством. Сообщения о бомбе не подтвердились.
Генеральный консул РФ Рашид Садиков заявил, что задержанный в аэропорту россиянин не имел при себе ни бомбы, ни муляжа взрывного устройства, передает РИА Новости.
Рашид Садиков: «С египетской стороны обвинения до сих пор не поступило. Происходит выяснение обстоятельств происшедшего».
О том, что в воздушной гавани Борг эль-Араб был задержан гражданин РФ с бомбой, сообщили местные СМИ. По их данным, он намеревался пронести взрывное устройство на борт самолета, направлявшегося в Стамбул. Российские дипломаты связались с египетскими властями, чтобы проверить эту информацию. В результате сообщения о взрывном устройстве оказались не соответствующими действительности.
Рашид Садиков: «С египетской стороны обвинения до сих пор не поступило. Происходит выяснение обстоятельств происшедшего».
О том, что в воздушной гавани Борг эль-Араб был задержан гражданин РФ с бомбой, сообщили местные СМИ. По их данным, он намеревался пронести взрывное устройство на борт самолета, направлявшегося в Стамбул. Российские дипломаты связались с египетскими властями, чтобы проверить эту информацию. В результате сообщения о взрывном устройстве оказались не соответствующими действительности.
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