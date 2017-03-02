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  • 02.03, 20:09

Во Владимире детям рассылают сообщения с призывом включить на ночь газ

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Во Владимире детям рассылают сообщения с призывом включить на ночь газ

Во Владимире детям рассылают сообщения с призывом включить на ночь газ

Владимирская полиция ищет авторов массовой рассылки в соцсетях с предложением стать феей, как в популярном детском мультсериале, оставив включенным на ночь газ.

Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении МВД.

Из сообщения МВД: «После мониторинга соцсетей мы получили большой объем информации о том, что ведется интернет-рассылка сообщений о том, как стать феей: оставьте газ включенным, и наутро вы станете феей».

Авторы посланий используют образы популярного у детей мультсериала «Клуб Винкс». По словам представителя МВД, сообщения приходят и детям, и взрослым. Тревогу в соцсетях забили родители детей, получивших подобные предложения.

Из сообщения МВД: «Оперативные сотрудники ведут соответствующую работу по установлению адресантов такого рода рассылки».

В МВД призвали родителей обращать внимание на то, какие сообщения приходят на телефоны их детей, а в случае получения подобных опасных СМС сразу обращаться в полицию.

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