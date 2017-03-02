«Зенит» готовится к дерби двух столиц

В Удельном парке прошла открытая тренировка «Зенита» перед отъездом в Москву на матч с ЦСКА.
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу грядущий поединок в чемпионате России с московским ЦСКА расценивает как игру за шесть очков. Об этом он заявил сегодня утром на открытой тренировке команды на базе в Удельном парке.
К дерби двух столиц все игроки основного состава петербуржцев подходят без ощутимых потерь. На тренировку успел даже нападающий Александр Кокорин, который сегодня в топе новостей после задержания в Москве за выезд на встречную полосу.
По словам Луческу, команда после переживаний от недавнего вылета из еврокубков теперь полностью сконцентрирована на чемпионате.
Мирча Луческу, главный тренер ФК «Зенит»: «Я думаю, есть определенное преимущество, что после зимних сборов мы провели две официальные игры. Это были две игры хорошего уровня. И в одной, и в другой мы пробежали по 118 километров. Это говорит о том, что к важному для нас поединку команда очень хорошо готова физически».
Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет в Москве уже в эту субботу. Поединок прошлогодних призеров откроет вторую половину чемпионата после продолжительного зимнего перерыва. После 17 туров зенитовцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, опережая армейцев всего на три очка.
К дерби двух столиц все игроки основного состава петербуржцев подходят без ощутимых потерь. На тренировку успел даже нападающий Александр Кокорин, который сегодня в топе новостей после задержания в Москве за выезд на встречную полосу.
По словам Луческу, команда после переживаний от недавнего вылета из еврокубков теперь полностью сконцентрирована на чемпионате.
Мирча Луческу, главный тренер ФК «Зенит»: «Я думаю, есть определенное преимущество, что после зимних сборов мы провели две официальные игры. Это были две игры хорошего уровня. И в одной, и в другой мы пробежали по 118 километров. Это говорит о том, что к важному для нас поединку команда очень хорошо готова физически».
Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет в Москве уже в эту субботу. Поединок прошлогодних призеров откроет вторую половину чемпионата после продолжительного зимнего перерыва. После 17 туров зенитовцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, опережая армейцев всего на три очка.
Комментарии