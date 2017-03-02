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  • 02.03, 20:09
На звание почетный гражданин Петербурга претендует Валентина Матвиенко. Законодательное собрание Петербурга, Матвиенко, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На звание почетный гражданин Петербурга претендует Валентина Матвиенко

4 комментария

На звание почетный гражданин Петербурга претендует Валентина Матвиенко

На звание почетный гражданин Петербурга претендует Валентина Матвиенко

    Сегодня стало известно, кто достоин стать новым почетным гражданином Петербурга.

    В Законодательном собрании объявили кандидатов на присвоение звания. Это спикер Совета федерации, бывший губернатор города Валентина Матвиенко, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, бизнесмен Анатолий Турчак, математик Марк Башмаков, тренер сборной по танцам на колясках Елена Лозко, физик Михаил Мирошников, невролог Борис Рачков, балетмейстер Борис Эйфман, а также певица Эдита Пьеха и режиссер Александр Сокуров.

    Отметим, что для Сокурова и Пьехи это уже не первое выдвижение. Имена новых почетных граждан будут выбраны на закрытом заседании парламента в канун Дня города в конце мая.

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