Пёс
Недоступно в Вашей стране
Пёс 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.03, 20:09

Госдума приветствовала готовность британских коллег к диалогу

комментировать

Госдума приветствовала готовность британских коллег к диалогу

Госдума приветствовала готовность британских коллег к диалогу

Госдума отнеслась крайне позитивно к рекомендации британских парламентариев возобновить диалог между Москвой и Лондоном, сообщил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Комментируя газете «Известия» доклад международного комитета палаты общин, Слуцкий заявил, что перемены в умах британских парламентариев были неминуемы.

Леонид Слуцкий: «То, что происходит в Великобритании, — Brexit и некоторые другие события, — мне кажется, сдвинули лед, и в том числе в умах британских политиков. Это неминуемым образом — а мы этого ожидали — привело к возможности пересмотра отношений с Россией, которые в последнее годы, мягко говоря, были весьма неконструктивными».

Российские парламентарии, по словам Слуцкого, готовы в ближайшее время провести встречу с коллегами из Соединенного Королевства.

Леонид Слуцкий: «Считаю, что мы можем в самое ближайшее время сесть с британскими парламентариями за стол переговоров, провести совместное заседание с палатой общин и обсудить будущее Европы, двустороннюю повестку дня и другие актуальные вопросы для создания мировой архитектуры XXI столетия и борьбы с мировыми терроризмом. Так что наша реакция — сугубо положительная. Будем ждать сигнала из Лондона, а также в самое ближайшее время дадим сигнал сами — о нашей готовности к форсированному диалогу».

На подготовку 70-страничного доклада о состоянии отношений России и Великобритании ушел год. Представляя его в парламенте, глава комитета заявил, что правительство страны должно сохранить давление на Россию из-за конфликта на юго-востоке Украины и боевых действий в Сирии, но при этом МИД должен наладить конструктивный, постоянный и честный диалог с Москвой.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru