Госдума приветствовала готовность британских коллег к диалогу

Госдума отнеслась крайне позитивно к рекомендации британских парламентариев возобновить диалог между Москвой и Лондоном, сообщил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Комментируя газете «Известия» доклад международного комитета палаты общин, Слуцкий заявил, что перемены в умах британских парламентариев были неминуемы.
Леонид Слуцкий: «То, что происходит в Великобритании, — Brexit и некоторые другие события, — мне кажется, сдвинули лед, и в том числе в умах британских политиков. Это неминуемым образом — а мы этого ожидали — привело к возможности пересмотра отношений с Россией, которые в последнее годы, мягко говоря, были весьма неконструктивными».
Российские парламентарии, по словам Слуцкого, готовы в ближайшее время провести встречу с коллегами из Соединенного Королевства.
Леонид Слуцкий: «Считаю, что мы можем в самое ближайшее время сесть с британскими парламентариями за стол переговоров, провести совместное заседание с палатой общин и обсудить будущее Европы, двустороннюю повестку дня и другие актуальные вопросы для создания мировой архитектуры XXI столетия и борьбы с мировыми терроризмом. Так что наша реакция — сугубо положительная. Будем ждать сигнала из Лондона, а также в самое ближайшее время дадим сигнал сами — о нашей готовности к форсированному диалогу».
доклада о состоянии отношений России и Великобритании ушел год. Представляя его в парламенте, глава комитета заявил, что правительство страны должно сохранить давление на Россию из-за конфликта на юго-востоке Украины и боевых действий в Сирии, но при этом МИД должен наладить конструктивный, постоянный и честный диалог с Москвой.
Леонид Слуцкий: «То, что происходит в Великобритании, — Brexit и некоторые другие события, — мне кажется, сдвинули лед, и в том числе в умах британских политиков. Это неминуемым образом — а мы этого ожидали — привело к возможности пересмотра отношений с Россией, которые в последнее годы, мягко говоря, были весьма неконструктивными».
Российские парламентарии, по словам Слуцкого, готовы в ближайшее время провести встречу с коллегами из Соединенного Королевства.
Леонид Слуцкий: «Считаю, что мы можем в самое ближайшее время сесть с британскими парламентариями за стол переговоров, провести совместное заседание с палатой общин и обсудить будущее Европы, двустороннюю повестку дня и другие актуальные вопросы для создания мировой архитектуры XXI столетия и борьбы с мировыми терроризмом. Так что наша реакция — сугубо положительная. Будем ждать сигнала из Лондона, а также в самое ближайшее время дадим сигнал сами — о нашей готовности к форсированному диалогу».
доклада о состоянии отношений России и Великобритании ушел год. Представляя его в парламенте, глава комитета заявил, что правительство страны должно сохранить давление на Россию из-за конфликта на юго-востоке Украины и боевых действий в Сирии, но при этом МИД должен наладить конструктивный, постоянный и честный диалог с Москвой.
Комментарии