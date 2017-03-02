Эрмитаж оставит за собой право решать, кого пускать на Дворцовую площадь с концертами

Сегодня Михаил Пиотровский прокомментировал новость о возможных изменениях в процедуре согласования мероприятий, проводимых на Дворцовой площади.

Инициаторами поправок стали власти Петербурга, которые в данный момент разрабатывают новый регламент. Эксклюзивное право разрешить или запретить Смольный хочет оставить за собой. Тем нее менее директор Эрмитажа настаивает на железном соблюдении ранее применявшихся ограничений.



Они касаются уровня звука во время концертов, степени так называемого благоустройства Дворцовой площади, а также страхования третьих лиц. За несчастный случай во время мероприятия отвечает организатор. Свои пожелания музей уже направил чиновникам.



Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа: «Идет работа. Сейчас пройдет совещание. Мы будем настаивать, чтобы тем или иным образом это было записано. Нас исключительного права не лишают, но наши права немножко ужимают. Значит мы их отодвинем обратно».



Сегодня же руководство Эрмитажа продемонстрировало журналистам объекты третьей очереди фондохранилища в Старой Деревне. В этом году на Заусадебной улице планируют ввести в эксплуатацию инженерно-лабораторный комплекс с уникальным даже по европейским меркам участком мойки шпалер и ковров.



А к 2019-му на Школьной улице откроется Эрмитажная библиотека. Строители уже забили 361 сваю для возведения 13-этажной металлической конструкции. Ее закроют специально изготовленным рельефным стеклом.



В здании, спроектированном голландцем Ремом Колхасом, впоследствии разместится не только закрытое книгохранилище, но и залы, доступные для посещения экскурсантами. На выполнение строительно-монтажных работ и разработку рабочей документации будет потрачено более трех с половиной миллиардов рублей.