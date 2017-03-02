Уральские школьники украли крест из Храма-на-Крови ради селфи

Служба безопасности в Екатеринбурге задержала двоих школьников, пытавшихся вынести из
Храма-на-Крови религиозные атрибуты.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», школьники похитили крест с алтаря и рясу священника из служебного помещения. С этими вещами они попытались выйти из храма, однако были задержаны службой безопасности, а затем переданы полицейским. На допросе подростки заявили, что планировали устроить фотосессию с крестом и рясой. В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что по факту произошедшего начата доследственная проверка.
играл в храме в игру Pokemon GO на смартфоне. В отношении него возбудили дело по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.
играл в храме в игру Pokemon GO на смартфоне. В отношении него возбудили дело по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.
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