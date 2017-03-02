Прокуратура и ОБЭП изучают дело о несостоявшейся реновации в Сосновом Бору

В Ленобласти 30 пайщиков заплатили за реконструкцию своих квартир и строительство новых, однако у инвестора даже не было разрешения на проведение работ. В итоге срываются сроки.

Когда жителей старой двухэтажки взяли в кольцо строительным забором, им словно подарили надежду. Их дом с деревянными лестницами и удобствами во дворе уже в конце 90-х считался аварийным. В доказательство хранят страницу пожелтевшей газеты.



Понятно, что от предложения ООО «Национальный фонд развития ЖКХ» реконструировать их дом без привлечения средств собственников, жители не смогли отказаться. Заменить старые квартиры на новые должны были к концу 2016-го. Но пока из их окна стройка не видна.



Ольга Казакова, житель дома 15 по улице Советской, г. Сосновый Бор: «Мы остались одни, как изгои. А в прошлом году летом нам поставили еще и забор».



Окупить проект реконструкции предполагалось за счет надстройки нескольких этажей. Был создан жилищно-строительный кооператив, и началась продажа будущих квартир. По случаю запуска проекта реконструкции даже организовали торжество.



Как отмечает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, единственное, что успел сделать застройщик на этом участке, — это установить забор и залить площадку для мытья строительной техники. Сейчас она под толстым слоем снега. Бетон здесь заливали летом в торжественной обстановке с участием множества телекамер и с разрезанием красной ленточки.



Сейчас по адресу Советская, 15 помимо живущих здесь 16 семей готовы прописаться еще 30. Собравшиеся как раз те, чьи средства и привлекли для реализации амбициозного проекта. Владимир исправно вносил взносы, пока не обратился за ипотекой. Выяснилось, что ни один банк Соснового Бора не готов дать кредит под эту стройку. Когда решил выйти из кооператива, дозвониться до ответственных лиц уже не смог.



Владимир Нагишев, член ЖСК: «После заявления о том, чтобы мне вернули деньги, со мной вообще перестали общаться. На телефонные звонки никто не отвечает. После этого мы приняли решение идти по цепочке суд, прокуратура и так далее».



Георгий Кварацхелия, юрист: «Есть все основания полагать, что в данном случае в отношении пайщиков было совершено преступление: либо мошенничество, либо присвоение и растрата. Также нам стало известно, что данный кооператив был создан „Национальный фонд развития ЖКХ“».



В самом фонде развития ЖКХ не согласны говорить о проекте реновации двухэтажки в прошедшем времени. И заявляют, что всё еще готовы его осуществить. Треть квартир дома находится в собственности администрации Соснового Бора. Якобы они не выдают необходимые разрешения. А с собиравшим деньги кооперативом, говорят, сами потеряли связь.



Климент Кан, президент ООО «Национальный фонд развития ЖКХ»: «Мы готовы предложить пайщикам организовать новый кооператив и заключить такой же договор. Мы готовы вернуть эти деньги или вернуть их квадратными метрами. Наши обязательства (не важно, существует данный ЖСК или нет) мы готовы выполнить».



В администрации Соснового Бора утверждают, что изначально речь шла лишь о реконструкции дома, а сейчас, якобы, фонд затребовал в аренду дополнительный участок земли для реализации проекта.



Василий Воробьёв, заместитель главы администрации г. Сосновый Бор: «Потом говорилось, что и пятиэтажный дом не решает экономических проблем. Мол, давайте построим три 9-этажных блока. Тут возникал вопрос, что земли этого участка не хватает по нормативам, чтобы развернуть стройку. Тогда они сказали, чтобы мы им дали землю. Идти на поводу у этой фирмы — значит дать дальнейший карт-бланш для сбора средств граждан. И завтра обманутых людей будет не 32, а 132».



Сейчас дела о неудавшемся преображении старой двухэтажки находятся и в прокуратуре, и в ОБЭП. А несостоявшиеся соседи пока встречаются лишь во дворе, окруженном строительным забором.