ЧП
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.03, 18:39
«Чудовищное ощущение»: актер Александр Носик рассказал, как сдавал тест на бесплодие. артисты, дети и подростки, знаменитости, НТВ, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Чудовищное ощущение»: актер Александр Носик рассказал, как сдавал тест на бесплодие

комментировать
«Чудовищное ощущение»: актер Александр Носик рассказал, как сдавал тест на бесплодие

«Чудовищное ощущение»: актер Александр Носик рассказал, как сдавал тест на бесплодие

«Чудовищное ощущение»: актер Александр Носик рассказал, как сдавал тест на бесплодие

    45-летний Александр Носик откровенно поговорил с ведущей программы НТВ «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой о том, почему до сих пор не стал отцом.

    Актер долгое время объяснял отсутствие детей тем, что занят в различных проектах и не сможет уделять им достаточно времени. Но, возможно, на самом деле причиной стал неприятный диагноз. Александр Носик в студии НТВ узнает результат теста на бесплодие.

    Александр Носик: «Все пристально смотрят: что ты делаешь, проверяешься, будут дети или нет. Честно скажу: чудовищное ощущение внутри».

    Артист честно признался, что чувствовал себя неудобно, когда ему нужно было сдать материал для анализа.

    Александр Носик: «Потому что заходишь в комнату, где есть эротически-раздражающие картинки, либо тебе на экране показывают… И ты должен один, без женщины, самостоятельно, говоря медицинским термином, занимаясь мастурбацией, достичь семяизвержения. Притом в этот момент не увлечься, попасть в пробирку».

    Носик признался: в этот момент ему казалось, что все посетители клиники с интересом прислушивались к происходящему в комнате. Поэтому он был крайне смущен.

    Александр Носик: «Когда люди этим занимаются сами по себе, когда нет другого способа, это как-то естественно. И ты находишься не в такой комнатке, на которую все посетители клиники смотрят в ожидании, еще подходят так: „Идет процесс? Нет, что-то затих“. Я со своей фантазией профессиональной актерской такие картинки нарисовал!»

    Каким оказался диагноз? Почему Носик до сих пор не стал отцом? Ответы на эти вопросы — в выпуске программы «Секрет на миллион» в субботу, 4 марта, в 17:00.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru