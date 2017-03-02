«Чудовищное ощущение»: актер Александр Носик рассказал, как сдавал тест на бесплодие

45-летний Александр Носик откровенно поговорил с ведущей программы НТВ «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой о том, почему до сих пор не стал отцом.
Актер долгое время объяснял отсутствие детей тем, что занят в различных проектах и не сможет уделять им достаточно времени. Но, возможно, на самом деле причиной стал неприятный диагноз. Александр Носик в студии НТВ узнает результат теста на бесплодие.
Александр Носик: «Все пристально смотрят: что ты делаешь, проверяешься, будут дети или нет. Честно скажу: чудовищное ощущение внутри».
Артист честно признался, что чувствовал себя неудобно, когда ему нужно было сдать материал для анализа.
Александр Носик: «Потому что заходишь в комнату, где есть эротически-раздражающие картинки, либо тебе на экране показывают… И ты должен один, без женщины, самостоятельно, говоря медицинским термином, занимаясь мастурбацией, достичь семяизвержения. Притом в этот момент не увлечься, попасть в пробирку».
Носик признался: в этот момент ему казалось, что все посетители клиники с интересом прислушивались к происходящему в комнате. Поэтому он был крайне смущен.
Александр Носик: «Когда люди этим занимаются сами по себе, когда нет другого способа, это как-то естественно. И ты находишься не в такой комнатке, на которую все посетители клиники смотрят в ожидании, еще подходят так: „Идет процесс? Нет, что-то затих“. Я со своей фантазией профессиональной актерской такие картинки нарисовал!»
Каким оказался диагноз? Почему Носик до сих пор не стал отцом? Ответы на эти вопросы — в выпуске программы «Секрет на миллион» в субботу, 4 марта, в 17:00.
Александр Носик: «Все пристально смотрят: что ты делаешь, проверяешься, будут дети или нет. Честно скажу: чудовищное ощущение внутри».
Артист честно признался, что чувствовал себя неудобно, когда ему нужно было сдать материал для анализа.
Александр Носик: «Потому что заходишь в комнату, где есть эротически-раздражающие картинки, либо тебе на экране показывают… И ты должен один, без женщины, самостоятельно, говоря медицинским термином, занимаясь мастурбацией, достичь семяизвержения. Притом в этот момент не увлечься, попасть в пробирку».
Носик признался: в этот момент ему казалось, что все посетители клиники с интересом прислушивались к происходящему в комнате. Поэтому он был крайне смущен.
Александр Носик: «Когда люди этим занимаются сами по себе, когда нет другого способа, это как-то естественно. И ты находишься не в такой комнатке, на которую все посетители клиники смотрят в ожидании, еще подходят так: „Идет процесс? Нет, что-то затих“. Я со своей фантазией профессиональной актерской такие картинки нарисовал!»
Каким оказался диагноз? Почему Носик до сих пор не стал отцом? Ответы на эти вопросы — в выпуске программы «Секрет на миллион» в субботу, 4 марта, в 17:00.
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