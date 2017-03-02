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  • 02.03, 18:38

Легендарный хоккеист Владимир Петров похоронен на военном мемориальном кладбище

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Легендарный хоккеист Владимир Петров похоронен на военном мемориальном кладбище

Легендарный хоккеист Владимир Петров похоронен на военном мемориальном кладбище

Легендарный хоккеист Владимир Петров похоронен на военном мемориальном кладбище
  • Фото: Валерий Илляшенко /vk.com

    • Похороны знаменитого хоккеиста Владимира Петрова состоялись сегодня в подмосковных Мытищах.

    Спортсмена похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище. Гроб опустили в могилу под звуки государственного гимна России. Почетный караул дал залп в завершение траурной церемонии, передает ТАСС.

    Прощание с легендарным хоккеистом состоялось ранее сегодня днем в Ледовом дворце ЦСКА им. Всеволода Боброва. На траурном мероприятии присутствовали не только родные и близкие Владимира Петрова, но и представители руководства Континентальной хоккейной лиги, Федерации хоккея России и ЦСКА, а также простые граждане, скорбящие по хоккеисту. Всего прощание посетили более пяти тысяч человек, сообщает РИА Новости.

    Напомним, знаменитый спортсмен, выступавший в легендарной тройке ЦСКА с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым и в сборной СССР, скончался в ночь на 28 февраля на 70-м году жизни. Петров — двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира. Он был первым президентом ФХР — Петров занимал этот пост с 1992-го по 1994 год.

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