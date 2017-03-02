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  • 02.03, 18:39

Обнаружены все горняки, пропавшие после взрыва на шахте во Львовской области

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Обнаружены все горняки, пропавшие после взрыва на шахте во Львовской области

Обнаружены все горняки, пропавшие после взрыва на шахте во Львовской области

По факту гибели шахтеров на шахте «Степная» во Львовской области открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью».

Напомним, ранее стало известно, что из-за взрыва метана на шахте «Степная» во Львовской области погибли, по разным данным, от 8 до 11 горняков, судьба еще двух десятков шахтеров оставалась неизвестной.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на местную полицию, «погибли восемь горняков, шестеро травмированы, еще 20 спасены». Эту информацию подтвердил глава Львовской областной администрации Олег Синютка. Он отметил, что «нет тех горняков, которые бы уже не были найдены».

Олег Синютка: «Жертвы есть, но информация касательно 11 шахтеров пока не подтверждена. Произошел взрыв газа, на месте работают спасатели. Есть люди, которые находятся в тяжелом состоянии, с ними работают медики. Пока известно о восьми погибших, ждем окончания спасательной операции».

Тем временем президент Украины Пётр Порошенко поручил правительству провести проверку всех угледобывающих предприятий на Украине и объявил траур из-за аварии на шахте, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

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