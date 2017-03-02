Ошибка лишила Карякина шанса на победу на турнире в Москве

В московской гостинице «Космос» сегодня прошел международный турнир по блиц-шахматам на Кубок группы компаний «Регион». В нем, среди прочих, принял участие и действующий чемпион мира по этому спорту Сергей Карякин.

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Это крупнейшее открытое соревнование для игроков самой разной квалификации — от тех, кому место в рейтингах лучших шахматистов только снится, до признанных мастеров. И Карякин, как он сам признался, на призовое место уже не рассчитывает.



Сергей Карякин: «Уровень турнира, конечно, очень высокий. Я к этому был готов. Другое дело, что я оказался в не очень хорошей форме: начал очень хорошо, но потом затормозил. Ну, еще два тура есть для того, чтобы отыграть позиции. Но турнир уже вряд ли запишу себе в актив. Раньше я уже два или три раза его выигрывал. Сейчас победу одержать, скорее всего, не получится, но рассчитываю все же достойно завершить турнир».



Призовой фонд турнира составил 20 тысяч евро, победитель получит из них пять.