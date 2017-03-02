Тюмень официально лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года

Решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права принять чемпионата мира 2021 года вступило в силу.
Еще месяц назад IBU предложил России добровольно отказаться от проведения чемпионата. В противном случае Тюмень лишалась этого права автоматически.
Российская сторона настаивала и продолжает настаивать на незаконности этого решения, поскольку были нарушены процедурные требования.
После доклада антидопинговой комиссии Международный олимпийский комитет рекомендовал не проводить в России международные соревнования по зимним видам спорта. В материалах комиссии Макларена фигурировали фамилии 31 российского биатлониста, но 29 из них чуть позже были полностью оправданы и продолжили соревнования.
Российская сторона настаивала и продолжает настаивать на незаконности этого решения, поскольку были нарушены процедурные требования.
После доклада антидопинговой комиссии Международный олимпийский комитет рекомендовал не проводить в России международные соревнования по зимним видам спорта. В материалах комиссии Макларена фигурировали фамилии 31 российского биатлониста, но 29 из них чуть позже были полностью оправданы и продолжили соревнования.
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