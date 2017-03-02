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  • 02.03, 18:39
Тюмень официально лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года. биатлон, допинг, скандалы, спорт, Тюмень. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Тюмень официально лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года

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Тюмень официально лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года

Тюмень официально лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года

    Решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права принять чемпионата мира 2021 года вступило в силу.

    Еще месяц назад IBU предложил России добровольно отказаться от проведения чемпионата. В противном случае Тюмень лишалась этого права автоматически.

    Российская сторона настаивала и продолжает настаивать на незаконности этого решения, поскольку были нарушены процедурные требования.

    После доклада антидопинговой комиссии Международный олимпийский комитет рекомендовал не проводить в России международные соревнования по зимним видам спорта. В материалах комиссии Макларена фигурировали фамилии 31 российского биатлониста, но 29 из них чуть позже были полностью оправданы и продолжили соревнования.

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