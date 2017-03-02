Трое детей погибли при пожаре в Ульяновской области

Трое маленьких детей стали жертвами возгорания, которое произошло в частном доме в одном из сел в Ульяновской области.
Загорелся дом на Центральной улице в селе Старый Уренбаш в Чердаклинском районе. После тушения пожара обнаружили тела трех детей. Погибли полуторагодовалая девочка и два мальчика 4 и 6 лет.
В сгоревшем доме жила семья с четырьмя детьми. Когда произошел пожар, родителей не было дома, а старшая дочка-первоклассница находилась на занятиях в школе.
Следственный комитет по Ульяновской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, сообщается на сайте СКР по региону.
В сгоревшем доме жила семья с четырьмя детьми. Когда произошел пожар, родителей не было дома, а старшая дочка-первоклассница находилась на занятиях в школе.
Следственный комитет по Ульяновской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, сообщается на сайте СКР по региону.
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