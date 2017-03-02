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  • 02.03, 17:07

В Киеве рассказали о безрезультатных звонках Порошенко Путину

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В Киеве рассказали о безрезультатных звонках Порошенко Путину

В Киеве рассказали о безрезультатных звонках Порошенко Путину

Президент Украины Пётр Порошенко как минимум дважды звонил Владимиру Путину в этом году, однако телефонные переговоры не дали никаких результатов.

В администрации президента Украины рассказали, что Порошенко звонил Путину во время обострения ситуации в Донбассе.

Переговоры лидеров прошли в координации с европейскими партнерами по «нормандской четверке». В Киеве сочли эти переговоры безрезультатными, поэтому не стали официально о них объявлять.

Информацию о переговорах подтвердили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сам факт прекращения огня в Авдеевке не обсуждался.

Дмитрий Песков: «Имел место обмен мнениями и выражение взаимных озабоченностей в связи с эскалацией напряженности».

Песков подчеркнул, что это были просто рабочие телефонные контакты двух президентов.

В конце января ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. В подконтрольной силовикам Авдеевке украинские власти объявили чрезвычайное положение.

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