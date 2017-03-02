Мощный ураган повалил строительный кран в Китае

В Китае сильный ураганный ветер повалил строительный кран. Видео инцидента попало в Интернет.

Как пишет местная пресса, все случилось в провинции Цзянсу во время строительства гостиничного комплекса. Сильные порывы ветра повалили многотонную конструкцию. Кран упал на проезжую часть, зацепив при этом угол здания.



За последние несколько дней из-за непогоды в этом регионе несколько человек погибли, десятки пострадали.