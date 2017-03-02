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  • 02.03, 17:07
Мощный ураган повалил строительный кран в Китае. Китай, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мощный ураган повалил строительный кран в Китае

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Мощный ураган повалил строительный кран в Китае

Мощный ураган повалил строительный кран в Китае

Мощный ураган повалил строительный кран в Китае

    В Китае сильный ураганный ветер повалил строительный кран. Видео инцидента попало в Интернет.

    Как пишет местная пресса, все случилось в провинции Цзянсу во время строительства гостиничного комплекса. Сильные порывы ветра повалили многотонную конструкцию. Кран упал на проезжую часть, зацепив при этом угол здания.

    За последние несколько дней из-за непогоды в этом регионе несколько человек погибли, десятки пострадали.

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