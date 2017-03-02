Путин провел день в тайге в походных условиях

Владимир Путин после завершения рабочей программы в Красноярске принял решение провести день отдыха в сибирской тайге, сообщил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
К работе в Москве глава государства приступит в пятницу, 3 марта.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «По завершении рабочей программы в Красноярске он принял решение провести один день в Сибири, в Красноярском крае. Путин сейчас находится в тайге, он переночевал там прошлую ночь и переночует эту ночь. Завтра утром Путин вернется в Москву, где у него обычный, рутинный рабочий график».
Песков также уточнил, что президент отдыхает «в походных условиях».
Отвечать на вопрос, находится ли вместе с президентом министр обороны РФ Сергей Шойгу, Песков не стал.
Дмитрий Песков: «По этому поводу ничего сказать не могу, поскольку не располагаю информацией. Эти сутки относятся к личному графику президента».
Это не первый выходной президента в отдаленных уголках Сибири. Например, в 2014 году Путин отпраздновал в тайге свой день рождения — примерно в 300–400 км от ближайшего населенного пункта. Как рассказал потом Песков, отдых проходил «не в стационарных жилых условиях».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «По завершении рабочей программы в Красноярске он принял решение провести один день в Сибири, в Красноярском крае. Путин сейчас находится в тайге, он переночевал там прошлую ночь и переночует эту ночь. Завтра утром Путин вернется в Москву, где у него обычный, рутинный рабочий график».
Песков также уточнил, что президент отдыхает «в походных условиях».
Отвечать на вопрос, находится ли вместе с президентом министр обороны РФ Сергей Шойгу, Песков не стал.
Дмитрий Песков: «По этому поводу ничего сказать не могу, поскольку не располагаю информацией. Эти сутки относятся к личному графику президента».
Это не первый выходной президента в отдаленных уголках Сибири. Например, в 2014 году Путин отпраздновал в тайге свой день рождения — примерно в 300–400 км от ближайшего населенного пункта. Как рассказал потом Песков, отдых проходил «не в стационарных жилых условиях».
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