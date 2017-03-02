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  • 02.03, 17:07
Путин провел день в тайге в походных условиях. Песков, Путин, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин провел день в тайге в походных условиях

5 комментариев
  • Фото РИА Новости
Путин провел день в тайге в походных условиях

Путин провел день в тайге в походных условиях

Путин провел день в тайге в походных условиях
  • Фото РИА Новости

    • Владимир Путин после завершения рабочей программы в Красноярске принял решение провести день отдыха в сибирской тайге, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    К работе в Москве глава государства приступит в пятницу, 3 марта.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «По завершении рабочей программы в Красноярске он принял решение провести один день в Сибири, в Красноярском крае. Путин сейчас находится в тайге, он переночевал там прошлую ночь и переночует эту ночь. Завтра утром Путин вернется в Москву, где у него обычный, рутинный рабочий график».

    Песков также уточнил, что президент отдыхает «в походных условиях».

    Отвечать на вопрос, находится ли вместе с президентом министр обороны РФ Сергей Шойгу, Песков не стал.

    Дмитрий Песков: «По этому поводу ничего сказать не могу, поскольку не располагаю информацией. Эти сутки относятся к личному графику президента».

    Это не первый выходной президента в отдаленных уголках Сибири. Например, в 2014 году Путин отпраздновал в тайге свой день рождения — примерно в 300–400 км от ближайшего населенного пункта. Как рассказал потом Песков, отдых проходил «не в стационарных жилых условиях».

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