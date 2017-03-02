Взрыв прогремел на шахте во Львовской области: 8 погибших

Восемь шахтеров погибли
из-за взрыва метана на шахте «Степная» во Львовской области.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва «погибли восемь горняков, судьба 24 неизвестна». Сообщается, что шестеро горняков с травмами подняты на поверхность.
Из сообщения Госслужбы: «2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 „Степная“ ОАО „Львовуголь“ на горизонте 550 метров в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы. На шахте работали 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых восемь погибли и шестеро с травмами подняты на поверхность. Судьба 24 горняков остается неизвестной».
Между тем глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Александр Волынец сообщил, что в результате взрыва погибли 11 горняков, передает ТАСС.
Александр Волынец: «На шахте „Степная“ авария. Взрыв метана, 11 погибших».
Из сообщения Госслужбы: «2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 „Степная“ ОАО „Львовуголь“ на горизонте 550 метров в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы. На шахте работали 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых восемь погибли и шестеро с травмами подняты на поверхность. Судьба 24 горняков остается неизвестной».
Между тем глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Александр Волынец сообщил, что в результате взрыва погибли 11 горняков, передает ТАСС.
Александр Волынец: «На шахте „Степная“ авария. Взрыв метана, 11 погибших».
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