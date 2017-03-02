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  • 02.03, 17:07
Участникам проекта «Ты супер!» подарили ожившую сказку. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Участникам проекта «Ты супер!» подарили ожившую сказку

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Участникам проекта «Ты супер!» подарили ожившую сказку

Участникам проекта «Ты супер!» подарили ожившую сказку

Участникам проекта «Ты супер!» подарили ожившую сказку

    Организаторы музыкального шоу «Ты супер!» подарили участникам ожившую сказку. Красочный и невероятно красивый мюзикл «Золушка» дети смотрели затаив дыхание, а потом наперебой делились пережитыми эмоциями друг с другом.

    До этого вечера ни один из участников проекта «Ты супер!» не оказывался в театральном зале задолго до заветных трех звонков. Эти дети способны удивляться всему, даже абсолютно пустому залу. Пока есть время, можно заглянуть в оркестровую яму, например, или попробовать угадать, как же будут передвигаться декорации.

    Анна Чудакова, участница проекта «Ты супер!»: «Я никогда не была на мюзиклах. Мне уже нравится, потому что тут все светится, искрится, переливается. Я никогда еще такого красивого не видела».

    Но все-таки просмотр мюзикла — это ведь не просто развлечение. Для участников проекта — это мастер-класс по актерскому, сценическому и вокальному мастерству. А для актеров мюзикла — очередная возможность выйти к самым требовательным зрителям.

    Наталия Быстрова, актриса: «Дети — это самый неподдельный и подлинный зритель, потому что дети никогда не принимают условностей театра. Дети — это самые честные и искренние зрители, и если нравятся детям, это дорогого стоит».

    Вот тяжелый парчовый занавес опущен, последние приготовления, напутственное слово от режиссера спектакля. И добро пожаловать в сказку: роскошные костюмы, танцы и, конечно, чудесные превращения.

    Анна Шевчук, режиссер мюзикла: «У феи есть такие замечательные слова: „Если у тебя появляется мечта, надо за нее обязательно бороться“. А иначе как ты узнаешь, что это твоя мечта? Нужно за нее бороться обязательно, и тогда все в жизни сложится обязательно».

    Виктория Жулимова, участница проекта «Ты супер!»: «Да, там просто шикарно. Я думала, что обычно будет, как обычный спектакль. А там танцоры поют, волшебство. Я даже не заметила, как карета превратилась в тыкву».

    Если малыши поверили в магию безоговорочно, то ребята постарше были в восторге от актерской игры.

    Валерия Хотенюк, участница проекта «Ты супер!»: «Все было шикарно, все настолько реалистично, что было ощущение как будто мы смотрим кино, как будто в кинотеатре. У них просто эмоции… У них нужно учиться, вбирать все. Было очень круто».

    Дети и подростки еще долго будут обсуждать в фойе наряды актеров, злую мачеху, красавицу Золушку, то как она с принцем кружилась в танце. Маленькие принцессы, конечно, сделают с десяток фотографий в короне. Но главное — что все они еще несколько сотен раз повторят: если у тебя есть мечта, надо обязательно за нее бороться.

    Следить за новостями проекта, просматривать выступления участников и голосовать за понравившихся вокалистов можно с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS. Кроме того, теперь вы можете устроить голосование в своем блоге. Для этого нужно получить код на странице участника. Все видео проекта доступно на странице проекта «Ты супер!», а также на YouTube.

    Добавим, специально для маленьких почитателей шоу НТВ запустил акцию «Караоке #тысупер». С 1 марта юные зрители смогут не только наблюдать за конкурсантами, но и демонстрировать свой талант в эфире нашего канала.

    Правила просты: нужно записать видео, на котором ребенок исполняет гимн проекта «Ты супер!». Его нужно опубликовать в соцсетях с хештегом #тысупер. По этому хештегу редакторы проекта смогут найти все присланные варианты. Самые интересные видеоролики будут опубликованы на сайте НТВ.Ru, а из лучших сделают клип, который будет транслироваться по НТВ в финале шоу «Ты супер!».

    Следующий выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 4 марта, в 20:00.

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