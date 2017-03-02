Участникам проекта «Ты супер!» подарили ожившую сказку

Организаторы музыкального шоу «Ты супер!» подарили участникам ожившую сказку. Красочный и невероятно красивый мюзикл «Золушка» дети смотрели затаив дыхание, а потом наперебой делились пережитыми эмоциями друг с другом.
До этого вечера ни один из участников проекта «Ты супер!» не оказывался в театральном зале задолго до заветных трех звонков. Эти дети способны удивляться всему, даже абсолютно пустому залу. Пока есть время, можно заглянуть в оркестровую яму, например, или попробовать угадать, как же будут передвигаться декорации.
Анна Чудакова, участница проекта «Ты супер!»: «Я никогда не была на мюзиклах. Мне уже нравится, потому что тут все светится, искрится, переливается. Я никогда еще такого красивого не видела».
Но все-таки просмотр мюзикла — это ведь не просто развлечение. Для участников проекта — это мастер-класс по актерскому, сценическому и вокальному мастерству. А для актеров мюзикла — очередная возможность выйти к самым требовательным зрителям.
Наталия Быстрова, актриса: «Дети — это самый неподдельный и подлинный зритель, потому что дети никогда не принимают условностей театра. Дети — это самые честные и искренние зрители, и если нравятся детям, это дорогого стоит».
Вот тяжелый парчовый занавес опущен, последние приготовления, напутственное слово от режиссера спектакля. И добро пожаловать в сказку: роскошные костюмы, танцы и, конечно, чудесные превращения.
Анна Шевчук, режиссер мюзикла: «У феи есть такие замечательные слова: „Если у тебя появляется мечта, надо за нее обязательно бороться“. А иначе как ты узнаешь, что это твоя мечта? Нужно за нее бороться обязательно, и тогда все в жизни сложится обязательно».
Виктория Жулимова, участница проекта «Ты супер!»: «Да, там просто шикарно. Я думала, что обычно будет, как обычный спектакль. А там танцоры поют, волшебство. Я даже не заметила, как карета превратилась в тыкву».
Если малыши поверили в магию безоговорочно, то ребята постарше были в восторге от актерской игры.
Валерия Хотенюк, участница проекта «Ты супер!»: «Все было шикарно, все настолько реалистично, что было ощущение как будто мы смотрим кино, как будто в кинотеатре. У них просто эмоции… У них нужно учиться, вбирать все. Было очень круто».
Дети и подростки еще долго будут обсуждать в фойе наряды актеров, злую мачеху, красавицу Золушку, то как она с принцем кружилась в танце. Маленькие принцессы, конечно, сделают с десяток фотографий в короне. Но главное — что все они еще несколько сотен раз повторят: если у тебя есть мечта, надо обязательно за нее бороться.
Следить за новостями проекта, просматривать выступления участников и голосовать за понравившихся вокалистов можно с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS. Кроме того, теперь вы можете устроить голосование в своем блоге. Для этого нужно получить код на странице участника. Все видео проекта доступно на странице проекта «Ты супер!», а также на YouTube.
Добавим, специально для маленьких почитателей шоу НТВ запустил акцию «Караоке #тысупер». С 1 марта юные зрители смогут не только наблюдать за конкурсантами, но и демонстрировать свой талант в эфире нашего канала.
Правила просты: нужно записать видео, на котором ребенок исполняет гимн проекта «Ты супер!». Его нужно опубликовать в соцсетях с хештегом #тысупер. По этому хештегу редакторы проекта смогут найти все присланные варианты. Самые интересные видеоролики будут опубликованы на сайте НТВ.Ru, а из лучших сделают клип, который будет транслироваться по НТВ в финале шоу «Ты супер!».
Следующий выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 4 марта, в 20:00.
Анна Чудакова, участница проекта «Ты супер!»: «Я никогда не была на мюзиклах. Мне уже нравится, потому что тут все светится, искрится, переливается. Я никогда еще такого красивого не видела».
Но все-таки просмотр мюзикла — это ведь не просто развлечение. Для участников проекта — это мастер-класс по актерскому, сценическому и вокальному мастерству. А для актеров мюзикла — очередная возможность выйти к самым требовательным зрителям.
Наталия Быстрова, актриса: «Дети — это самый неподдельный и подлинный зритель, потому что дети никогда не принимают условностей театра. Дети — это самые честные и искренние зрители, и если нравятся детям, это дорогого стоит».
Вот тяжелый парчовый занавес опущен, последние приготовления, напутственное слово от режиссера спектакля. И добро пожаловать в сказку: роскошные костюмы, танцы и, конечно, чудесные превращения.
Анна Шевчук, режиссер мюзикла: «У феи есть такие замечательные слова: „Если у тебя появляется мечта, надо за нее обязательно бороться“. А иначе как ты узнаешь, что это твоя мечта? Нужно за нее бороться обязательно, и тогда все в жизни сложится обязательно».
Виктория Жулимова, участница проекта «Ты супер!»: «Да, там просто шикарно. Я думала, что обычно будет, как обычный спектакль. А там танцоры поют, волшебство. Я даже не заметила, как карета превратилась в тыкву».
Если малыши поверили в магию безоговорочно, то ребята постарше были в восторге от актерской игры.
Валерия Хотенюк, участница проекта «Ты супер!»: «Все было шикарно, все настолько реалистично, что было ощущение как будто мы смотрим кино, как будто в кинотеатре. У них просто эмоции… У них нужно учиться, вбирать все. Было очень круто».
Дети и подростки еще долго будут обсуждать в фойе наряды актеров, злую мачеху, красавицу Золушку, то как она с принцем кружилась в танце. Маленькие принцессы, конечно, сделают с десяток фотографий в короне. Но главное — что все они еще несколько сотен раз повторят: если у тебя есть мечта, надо обязательно за нее бороться.
Следить за новостями проекта, просматривать выступления участников и голосовать за понравившихся вокалистов можно с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS. Кроме того, теперь вы можете устроить голосование в своем блоге. Для этого нужно получить код на странице участника. Все видео проекта доступно на странице проекта «Ты супер!», а также на YouTube.
Добавим, специально для маленьких почитателей шоу НТВ запустил акцию «Караоке #тысупер». С 1 марта юные зрители смогут не только наблюдать за конкурсантами, но и демонстрировать свой талант в эфире нашего канала.
Правила просты: нужно записать видео, на котором ребенок исполняет гимн проекта «Ты супер!». Его нужно опубликовать в соцсетях с хештегом #тысупер. По этому хештегу редакторы проекта смогут найти все присланные варианты. Самые интересные видеоролики будут опубликованы на сайте НТВ.Ru, а из лучших сделают клип, который будет транслироваться по НТВ в финале шоу «Ты супер!».
Следующий выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 4 марта, в 20:00.
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