На каждой восьмой российской АЗС обнаружен фальсификат

Уровень нарушений на АЗС в 2016 году оказался самым низким за последние пять лет, тем не менее, фальсификат обнаружили на каждой восьмой заправке.
Согласно данным Росстандарта, которые приводит «Коммерсант», по итогам проверки 1536 заправок различные нарушения в 2016 году были обнаружены на 18%. В 2015 году этот показатель был рекордно высоким — 42,5%. При этом 12% АЗС торговали топливом с нарушениями физико-химических свойств, то есть, по сути, фальсификатом. Уровень нарушений на нефтебазах составил в 2016 году 21,5% против 40% годом ранее.
Участники рынка полагают, что улучшению ситуации способствовала активизация борьбы с контрафактом. При этом ведомства и крупные нефтекомпании призывают еще больше ужесточить контроль. Например, ввести оборотные штрафы за продажу фальсификата или тщательнее проверять нефтебазы, откуда в основном и выходят суррогаты.
По разным оценкам, годовой оборот контрафактного топлива может достигать в РФ 10 млн тонн.
Участники рынка полагают, что улучшению ситуации способствовала активизация борьбы с контрафактом. При этом ведомства и крупные нефтекомпании призывают еще больше ужесточить контроль. Например, ввести оборотные штрафы за продажу фальсификата или тщательнее проверять нефтебазы, откуда в основном и выходят суррогаты.
По разным оценкам, годовой оборот контрафактного топлива может достигать в РФ 10 млн тонн.
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