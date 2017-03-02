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  • 02.03, 15:37
С большого экрана на телевидение: фильм «Любовь с ограничениями» — скоро на НТВ. кино, НТВ, премьера, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

С большого экрана на телевидение: фильм «Любовь с ограничениями» — скоро на НТВ

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С большого экрана на телевидение: фильм «Любовь с ограничениями» — скоро на НТВ

С большого экрана на телевидение: фильм «Любовь с ограничениями» — скоро на НТВ

С большого экрана на телевидение: фильм «Любовь с ограничениями» — скоро на НТВ
  • Фото: kino-teatr.ru

    • 9 марта в широкий прокат выходит комедийная мелодрама «Любовь с ограничениями». Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Анна Старшенбаум, Илья Глинников, Алексей Чадов, Алексей Воробьёв, Кирилл Плетнёв. Фильм был создан в партнерстве с телеканалом НТВ, на котором и состоится телевизионная премьера картины.

    Однажды обычный парень Миша (Павел Прилучный) решается изменить свою жизнь необычным способом. Он добровольно садится в инвалидное кресло и едет на собеседование в огромную транснациональную корпорацию «Нашгаз». По указу президента России в крупных компаниях должно работать два процента людей с ограниченными возможностями: Мишу берут на престижное место.

    Большая зарплата, отличная квартира — весь мир теперь открыт для него. Только есть одно но — парню приходится постоянно быть в инвалидном кресле. Чтобы не попадать в нелепые ситуации, Миша решает «набраться опыта» в клубе людей с ограниченными возможностями, где знакомится с Мариной (Анна Старшенбаум). Но вскоре в жизни предприимчивого Михаила наступает хаос — офис, деньги, вечеринки, клуб инвалидов, ограничения, друзья, совесть, и, конечно же, любовь. Как выпутаться из этой ситуации? И как понять, чего ты действительно хочешь и что чувствуешь?

    Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «„Любовь с ограничениями“ — это добрая и красивая история с уже полюбившимися нашим зрителям актерами, но в совершенно новом для канала формате. Картина станет одной из ярких телепремьер НТВ сезона 2017 года».

    Напомним, недавно телеканал НТВ запустил специальный проект «Настоящее кино», в рамках которого каждую неделю в воскресенье в 20:30 в эфире выходят фильмы российского производства. В этой линейке запланированы показы фильмов «Ледокол», «Дуэлянт», «Коллектор» и других громких телепремьер.

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