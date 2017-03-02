На Урале начался суд над экс-полицейским, планировавшим создать «армию зомби»

Дело бывшего полицейского, который хотел собрать «армию зомби», начали рассматривать в суде. По данным сыщиков, Арсен Байрамбеков на протяжении долгого времени совершал ритуальные убийства на одном из кладбищ. Для этого вместе со своей сообщницей (ее до сих пор разыскивают) он знакомился с бездомными, предлагал им выпить, а после связывал жертв и проводил оккультные обряды.
Родственники убитых знали: сегодня им придется вернуться на несколько лет назад и снова испытать пережитый ужас. Но они все же нашли в себе силы прийти в суд — хотели посмотреть в глаза экс-полицейскому, который так жестоко расправился с их близким. Многим людям до сих пор требуется помощь психологов. Нинель Банникова потеряла 35-летнего племянника.
Нинель Банникова: «Они там за какой-то могилой делали, сжигали. А потом его нашли у друга, в кустах. Скелет нашли. Обгоревший скелет».
Арсен Байрамбеков после задержания частично раскаялся в содеянном. Его история прогремела на всю страну. Параллельно с работой в органах Байрамбеков, как выяснилось, увлекся оккультизмом и поклонением темным силам. Сначала проводил ритуалы, используя животных, затем переключился на людей. Когда его задержали, признался: на его счету как минимум четыре жертвы.
Расследованием этого громкого дела занимались лучшие сыщики СК России. Они выяснили, что при совершении преступлений Байрамбеков соблюдал так называемые каноны обряда жертвоприношения: убийства совершал по ночам, в лесном массиве, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу и читал при этом так называемые заклинания.
Не менее ужасающей выглядит еще одна деталь. После каждого убийства бывший страж порядка возвращался на место и пытался оживить тела. На допросе он заявил, что пытался создать армию зомби. Пока шло разбирательство, экс-полицейскому провели три медэкспертизы. Следователи полагали, что он нездоров. Однако специалисты признали Байрамбетова полностью вменяемым.
До ритуальных убийств на кладбищах он «подрабатывал» киллером. По заказу бизнесмена расправился с конкурентами. Работал не один, а с сообщницей. Женщину до сих пор не нашли. Родственники убитых рассчитывают, что остаток своей жизни этот человек проведет в колонии особого режима.
Нинель Банникова: «Они там за какой-то могилой делали, сжигали. А потом его нашли у друга, в кустах. Скелет нашли. Обгоревший скелет».
Арсен Байрамбеков после задержания частично раскаялся в содеянном. Его история прогремела на всю страну. Параллельно с работой в органах Байрамбеков, как выяснилось, увлекся оккультизмом и поклонением темным силам. Сначала проводил ритуалы, используя животных, затем переключился на людей. Когда его задержали, признался: на его счету как минимум четыре жертвы.
Расследованием этого громкого дела занимались лучшие сыщики СК России. Они выяснили, что при совершении преступлений Байрамбеков соблюдал так называемые каноны обряда жертвоприношения: убийства совершал по ночам, в лесном массиве, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу и читал при этом так называемые заклинания.
Не менее ужасающей выглядит еще одна деталь. После каждого убийства бывший страж порядка возвращался на место и пытался оживить тела. На допросе он заявил, что пытался создать армию зомби. Пока шло разбирательство, экс-полицейскому провели три медэкспертизы. Следователи полагали, что он нездоров. Однако специалисты признали Байрамбетова полностью вменяемым.
До ритуальных убийств на кладбищах он «подрабатывал» киллером. По заказу бизнесмена расправился с конкурентами. Работал не один, а с сообщницей. Женщину до сих пор не нашли. Родственники убитых рассчитывают, что остаток своей жизни этот человек проведет в колонии особого режима.
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