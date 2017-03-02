Жители столичного региона наблюдали редкую для марта грозу

Теплая погода в начале марта спровоцировала первый весенний дождь и грозу в столице.
Гидрометцентр РФ: «В зоне атмосферного фронта с волнами, который в первой половине дня 2 марта перемещался по Московской области и Москве, прошел настоящий дождь. С 10:00 до 11:30 над Новой Москвой на экранах радаров наблюдалась гроза. Молниевые разряды зафиксировали и грозопеленгаторы».
Возможно, кому-то из жителей Москвы даже удалось услышать первые раскаты грома весной. В Гидрометцентре отметили, что грозы нехарактерны для начала марта. Они случаются в начале весны раз в 10–15 лет, передает РИА Новости.
Гроза сегодня прошла в районе аэропорта Внуково, на территории Новой Москвы. Главный специалист Метеобюро столицы и Московской области Татьяна Позднякова уточнила, что сегодня температура превысила климатическую норму на восемь градусов. По ее словам, холодный атмосферный фронт, пришедший в Московский регион, стал причиной возникновения мощной кучевой облачности. Она подчеркнула, что в ближайшие дни гроз в столице больше не ожидается.
Неожиданное погодное явление прокомментировал и глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».
Роман Вильфанд: «Гроза действительно рано. Мы привыкли к грозе в начале мая, а тут — в начале марта, событие, конечно, симпатичное. Связано оно с тем, что над Москвой сейчас фронт окклюзии, он разделяет воздушные массы на высоте 1,5–3 км, и на фронтальном разделе возникла гроза».
Он отметил, что гроза не означает ранний приход весны и сход снега. Однако, как ожидается, в ближайшие дни средняя суточная температура будет на 8–10 градусов превышать норму.
— Первая в этом году гроза прогремела в Москве— Роза Матвиенко (@rossinika) 2 марта 2017 г.
Сейчас как бы 2 марта, а на улице дождь идет. Прикольно— Амели 🐱 1 марта ❤❤❤ (@Amelie_franc) 2 марта 2017 г.
Возможно, кому-то из жителей Москвы даже удалось услышать первые раскаты грома весной. В Гидрометцентре отметили, что грозы нехарактерны для начала марта. Они случаются в начале весны раз в 10–15 лет, передает РИА Новости.
Кто остановит дождь? Мне надо в салон идти, а у меня зонта нет!— Олег Арапу (@bestinua) 2 марта 2017 г.
Только вышел и пошел дождь, обожаю.— Твой Куроо (@crazy_undertakr) 2 марта 2017 г.
Подумаешь, дождь. Зато не мерзнешь в толстовке на улице в начале марта. pic.twitter.com/sqBH3JgURU— perish all shall (@Acotath) 2 марта 2017 г.
Гроза сегодня прошла в районе аэропорта Внуково, на территории Новой Москвы. Главный специалист Метеобюро столицы и Московской области Татьяна Позднякова уточнила, что сегодня температура превысила климатическую норму на восемь градусов. По ее словам, холодный атмосферный фронт, пришедший в Московский регион, стал причиной возникновения мощной кучевой облачности. Она подчеркнула, что в ближайшие дни гроз в столице больше не ожидается.
Неожиданное погодное явление прокомментировал и глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».
Роман Вильфанд: «Гроза действительно рано. Мы привыкли к грозе в начале мая, а тут — в начале марта, событие, конечно, симпатичное. Связано оно с тем, что над Москвой сейчас фронт окклюзии, он разделяет воздушные массы на высоте 1,5–3 км, и на фронтальном разделе возникла гроза».
Он отметил, что гроза не означает ранний приход весны и сход снега. Однако, как ожидается, в ближайшие дни средняя суточная температура будет на 8–10 градусов превышать норму.
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