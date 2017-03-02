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  • 02.03, 15:36

Жители столичного региона наблюдали редкую для марта грозу

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Жители столичного региона наблюдали редкую для марта грозу

Жители столичного региона наблюдали редкую для марта грозу

Теплая погода в начале марта спровоцировала первый весенний дождь и грозу в столице.

Гидрометцентр РФ: «В зоне атмосферного фронта с волнами, который в первой половине дня 2 марта перемещался по Московской области и Москве, прошел настоящий дождь. С 10:00 до 11:30 над Новой Москвой на экранах радаров наблюдалась гроза. Молниевые разряды зафиксировали и грозопеленгаторы».







Возможно, кому-то из жителей Москвы даже удалось услышать первые раскаты грома весной. В Гидрометцентре отметили, что грозы нехарактерны для начала марта. Они случаются в начале весны раз в 10–15 лет, передает РИА Новости.










Гроза сегодня прошла в районе аэропорта Внуково, на территории Новой Москвы. Главный специалист Метеобюро столицы и Московской области Татьяна Позднякова уточнила, что сегодня температура превысила климатическую норму на восемь градусов. По ее словам, холодный атмосферный фронт, пришедший в Московский регион, стал причиной возникновения мощной кучевой облачности. Она подчеркнула, что в ближайшие дни гроз в столице больше не ожидается.

Неожиданное погодное явление прокомментировал и глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

Роман Вильфанд: «Гроза действительно рано. Мы привыкли к грозе в начале мая, а тут — в начале марта, событие, конечно, симпатичное. Связано оно с тем, что над Москвой сейчас фронт окклюзии, он разделяет воздушные массы на высоте 1,5–3 км, и на фронтальном разделе возникла гроза».

Он отметил, что гроза не означает ранний приход весны и сход снега. Однако, как ожидается, в ближайшие дни средняя суточная температура будет на 8–10 градусов превышать норму.

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