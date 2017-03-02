Жители столичного региона наблюдали редкую для марта грозу

— Первая в этом году гроза прогремела в Москве — Роза Матвиенко (@rossinika) 2 марта 2017 г.

Сейчас как бы 2 марта, а на улице дождь идет. Прикольно — Амели 🐱 1 марта ❤❤❤ (@Amelie_franc) 2 марта 2017 г.

Кто остановит дождь? Мне надо в салон идти, а у меня зонта нет! — Олег Арапу (@bestinua) 2 марта 2017 г.

Только вышел и пошел дождь, обожаю. — Твой Куроо (@crazy_undertakr) 2 марта 2017 г.

Подумаешь, дождь. Зато не мерзнешь в толстовке на улице в начале марта. pic.twitter.com/sqBH3JgURU — perish all shall (@Acotath) 2 марта 2017 г.