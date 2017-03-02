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  • 02.03, 15:36

Эрдоган готов обсудить с Путиным совместные операции в «столице» ИГИЛ

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Эрдоган готов обсудить с Путиным совместные операции в «столице» ИГИЛ

Эрдоган готов обсудить с Путиным совместные операции в «столице» ИГИЛ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным в Москве планирует затронуть темы совместной борьбы с группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом он заявил журналистам в самолете, возвращаясь из Пакистана, сообщают турецкие СМИ.

Реджеп Тайип Эрдоган: «Если из Российской Федерации придет запрос на продолжение совместной борьбы с ИГИЛ, то такая борьба может быть осуществлена. В марте я буду с визитом в России, у нас будет возможность обсудить эти темы со всех сторон».

Эрдоган добавил, что речь может идти о проведении совместных антитеррористических операций, в том числе в сирийском городе Ракка, который считается «столицей» ИГИЛ.

Что касается текущих действий турецких войск в Сирии, то после взятия Эль-Баба они намерены переключиться на Манбидж.

Ранее сообщалось, что визит Эрдогана в Москву состоится 9–10 марта. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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