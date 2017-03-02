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  • 02.03, 15:37
Коллекционеры выстраиваются в очередь за маркой, посвященной революции 1917 года. история, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Коллекционеры выстраиваются в очередь за маркой, посвященной революции 1917 года

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Коллекционеры выстраиваются в очередь за маркой, посвященной революции 1917 года

Коллекционеры выстраиваются в очередь за маркой, посвященной революции 1917 года

Коллекционеры выстраиваются в очередь за маркой, посвященной революции 1917 года

    В Москве сегодня торжественно погасили почтовую марку, посвященную революции 1917 года. Тираж памятного знака — всего 70 тысяч, поэтому коллекционеры уже выстраиваются в очередь.

    На НТВ событиям 100-летней давности посвящен масштабный документальный проект Владимира Чернышёва — многосерийный фильм «Революция LIVE».

    Фильм рассказывает о последних десятилетиях Российской империи и причинах ее крушения. Потомки тех, кто принимал непосредственное участие в революционных событиях, пытаются понять, что привело к перевороту, и проанализировать поступки героев того времени.

    Сегодня вечером, в 23:35, смотрите на НТВ и НТВ.Ru четвертую серию фильма.

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