Президент Молдавии обсудит с премьером отзыв посла из России

Президент Молдавии Игорь Додон и
премьер-министр Павел Филип обсудят вопрос о новых молдавских послах в нескольких странах, будет затронута и тема с российским послом.
Как сообщил ТАСС глава молдавского государства, обсуждение состоится в ближайшее время. Других пояснений он не дал.
Ранее сообщалось, что правительство Молдавии внезапно решило отозвать Дмитрия Брагиша с поста посла в России. В Москве назвали это решение неожиданным. По данным «Коммерсанта», причиной отзыва является противостояние между пророссийским президентом республики и правительством, ориентированным на Евросоюз. Отзыв дипломата стал своего рода местью Додону за то, что он боролся против назначения послами выдвиженцев правительства.
может занять Андрей Негуца, в настоящее время работающий советником президента по внешней политике.
Ранее сообщалось, что правительство Молдавии внезапно решило отозвать Дмитрия Брагиша с поста посла в России. В Москве назвали это решение неожиданным. По данным «Коммерсанта», причиной отзыва является противостояние между пророссийским президентом республики и правительством, ориентированным на Евросоюз. Отзыв дипломата стал своего рода местью Додону за то, что он боролся против назначения послами выдвиженцев правительства.
может занять Андрей Негуца, в настоящее время работающий советником президента по внешней политике.
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