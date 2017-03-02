Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.03, 14:05

Президент Молдавии обсудит с премьером отзыв посла из России

комментировать

Президент Молдавии обсудит с премьером отзыв посла из России

Президент Молдавии обсудит с премьером отзыв посла из России

Президент Молдавии Игорь Додон и премьер-министр Павел Филип обсудят вопрос о новых молдавских послах в нескольких странах, будет затронута и тема с российским послом.

Как сообщил ТАСС глава молдавского государства, обсуждение состоится в ближайшее время. Других пояснений он не дал.

Ранее сообщалось, что правительство Молдавии внезапно решило отозвать Дмитрия Брагиша с поста посла в России. В Москве назвали это решение неожиданным. По данным «Коммерсанта», причиной отзыва является противостояние между пророссийским президентом республики и правительством, ориентированным на Евросоюз. Отзыв дипломата стал своего рода местью Додону за то, что он боролся против назначения послами выдвиженцев правительства.

Дмитрий Брагиш работал в России с ноября 2015-го. Эксперты отмечают, что его место может занять Андрей Негуца, в настоящее время работающий советником президента по внешней политике.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru