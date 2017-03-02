Клиенты российских банков жалуются на массовую блокировку счетов

Клиенты российских банков стали массово жаловаться на блокировку карт и счетов при внесении или снятии крупных сумм либо переводах.
По информации газеты «Коммерсант», происходит это из-за того, что банки переходят на автоматизированную систему выявления подозрительных операций, которые могут подпадать под антиотмывочное законодательство. В итоге специальная программа-робот, которая определяет степень подозрительности по формальным признакам, может заблокировать счет клиента, если внести на карту крупную сумму или перевести ее третьему лицу.
В Росфинмониторинге телеканалу НТВ подтвердили рост подобных жалоб, но отметили, что решение таких проблем не относится к функции ведомства.
А в «Сбербанке», на который поступает большинство жалоб, «Коммерсанту» заявили, что отказаться от автоматизации не могут — иначе придется нанимать «неадекватное количество специалистов».
В Росфинмониторинге телеканалу НТВ подтвердили рост подобных жалоб, но отметили, что решение таких проблем не относится к функции ведомства.
А в «Сбербанке», на который поступает большинство жалоб, «Коммерсанту» заявили, что отказаться от автоматизации не могут — иначе придется нанимать «неадекватное количество специалистов».
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