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  • 02.03, 14:05
Клиенты российских банков жалуются на массовую блокировку счетов. банки, отмывание денег, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Клиенты российских банков жалуются на массовую блокировку счетов

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Клиенты российских банков жалуются на массовую блокировку счетов

Клиенты российских банков жалуются на массовую блокировку счетов

    Клиенты российских банков стали массово жаловаться на блокировку карт и счетов при внесении или снятии крупных сумм либо переводах.

    По информации газеты «Коммерсант», происходит это из-за того, что банки переходят на автоматизированную систему выявления подозрительных операций, которые могут подпадать под антиотмывочное законодательство. В итоге специальная программа-робот, которая определяет степень подозрительности по формальным признакам, может заблокировать счет клиента, если внести на карту крупную сумму или перевести ее третьему лицу.

    В Росфинмониторинге телеканалу НТВ подтвердили рост подобных жалоб, но отметили, что решение таких проблем не относится к функции ведомства.

    А в «Сбербанке», на который поступает большинство жалоб, «Коммерсанту» заявили, что отказаться от автоматизации не могут — иначе придется нанимать «неадекватное количество специалистов».

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