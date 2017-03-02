В Крыму олимпийский чемпион тренирует юных спортсменов в переделанном под спортзал доме

Новых чемпионов по борьбе готовы воспитывать в Крыму. Такие амбициозные цели ставит перед собой Рустем Казаков — первый среди крымских татар победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе. Для воспитания подрастающего поколения спортсмен даже переделал свой дом в спортивный зал.

Создать свою школу борьбы — мечта жизни олимпийского чемпиона Рустема Казакова. Когда в одном из горных сел Крыма выставили на продажу полуразвалившиеся здание старой библиотеки, Рустем кинул клич среди учеников, собрал деньги и купил здание.



В этих стенах получился бы неплохой ресторан, до курортной трассы Симферополь — Ялта меньше 50 метров, однако олимпийский чемпион решил иначе: открыл детский зал борьбы. Деньги на оборудование зала борьбы выделили местные бизнесмены. Сейчас идет строительство душевых и раздевалок. Первые тренировки детей начнутся через 40 дней.



Рустем Казаков: «Меня тоже мальчиком привлекли в зал. А почему я не должен продолжать это? Я тоже должен привлекать ребят, чтобы они не курили, не пили, чтобы они занимались спортом».



Рустем Казаков после победного Мюнхена ушел на тренерскую работу. Работал со сборной Советского Союза. Когда страна развалилась, вернулся в Крым. Главным чемпионским качеством он считает упорство и всем ученикам рассказывает историю, как его тренер выгонял из зала.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.