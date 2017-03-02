В аэропорту Чебоксар прокомментировали скандал с паралимпийцем

Полосу препятствий пришлось преодолеть паралимпийцу в аэропорту Чебоксар. В столице Чувашии он спускался по трапу на руках. Почему
инвалиду-колясочнику Замиру Шкахову не оказали помощи, теперь выяснит Следственный комитет.
Известно, что на борту самолета было пятеро паралимпийцев. Однако специальной техники для спуска таких пассажиров в аэропорту не оказалось. Трудный путь Замира на камеру мобильного телефона зафиксировал его тренер. Сделал он это для того, чтобы потом без труда можно было доказать: его подопечный на руках был вынужден спускаться по трапу.
В кадр попали и сотрудники аэропорта, безучастно наблюдающие за происходящим. Вместо того чтобы попытаться помочь хоть чем-то, персонал препирался с паралимпийцем.
Опубликованное в Сети видео вызвало большой общественный резонанс. Интернет-сообщество единодушно поддержало Шкахова. В комментариях к записи многие выразили свое недоумение и возмущение: как вообще такое могло произойти в международном аэропорту?
По словам представителей воздушной гавани, в организации уже была проведена служебная проверка. Работники терминала уверены, что они действовали строго по инструкции. Специальное оборудование для таких пассажиров не предусмотрено, поэтому спускали инвалидов на руках. Кроме того, причастны к инциденту, по мнению сотрудников аэропорта, и представители компании-перевозчика.
Ирина Минаева, пресс-секретарь международного аэропорта Чебоксары: «Авиакомпания не предупредила предварительно аэропорт о том, что на борту люди с ограничением движения. Остальных членов команды спустили с борта сотрудники аэропорта вручную. Просто он какой-то скандальный человек попался. Он начал шуметь».
Подробности — в видеоматериале.
В кадр попали и сотрудники аэропорта, безучастно наблюдающие за происходящим. Вместо того чтобы попытаться помочь хоть чем-то, персонал препирался с паралимпийцем.
Опубликованное в Сети видео вызвало большой общественный резонанс. Интернет-сообщество единодушно поддержало Шкахова. В комментариях к записи многие выразили свое недоумение и возмущение: как вообще такое могло произойти в международном аэропорту?
По словам представителей воздушной гавани, в организации уже была проведена служебная проверка. Работники терминала уверены, что они действовали строго по инструкции. Специальное оборудование для таких пассажиров не предусмотрено, поэтому спускали инвалидов на руках. Кроме того, причастны к инциденту, по мнению сотрудников аэропорта, и представители компании-перевозчика.
Ирина Минаева, пресс-секретарь международного аэропорта Чебоксары: «Авиакомпания не предупредила предварительно аэропорт о том, что на борту люди с ограничением движения. Остальных членов команды спустили с борта сотрудники аэропорта вручную. Просто он какой-то скандальный человек попался. Он начал шуметь».
Подробности — в видеоматериале.
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