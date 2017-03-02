Омские депутаты спешно увольняют родственников-помощников, проводивших рабочее время на курортах

Депутатскую неприкосновенность личной жизни нарушили прокуроры. В омском горсовете разразился громкий скандал. Как и чем служат слугам народа их помощницы (а эти должности занимают их жены), заинтересовались сотрудники надзорного ведомства.
У правоохранителей есть все основания полагать, что свои руки помощи долгие годы жены депутатов тянули к муниципальному бюджету. Тратили исправно и подальше от дома. Деньги оседали на заграничных курортах, а сам отпуск проходил в рабочее время.
Сергей Быструшкин — депутат Омского городского совета. Его помощница и по совместительству супруга уволена. Она в рабочие дни отдыхала в Праге. Коллега Быструшкина — Дмитрий Лицкевич. Его жена рабочие часы проводила в Сочи. Сын народного избранника Николая Чиракова, работавший его помощником, в разгар трудовых будней укатил во Вьетнам. А Николай Коломеец отправил сына не в рабочую поездку по Омской области, а в Арабские Эмираты.
Все это — первые результаты прокурорской проверки. Сотрудники надзорного ведомства выявили «многочисленные грубые факты неправомерного расходования бюджетных средств».
Наталья Арефьева, прокуратура: «У большинства депутатов в дни, когда помощники выезжали за пределы города Омска, в том числе за пределы РФ, данные дни были учтены в табеле как отработанные и оплаченные из бюджетных средств».
Сумма ущерба, нанесенного родственниками депутатов омской казне, сейчас подсчитывается. Тем временем сами народные избранники в спешном порядке проводят кадровые перестановки. Так, Александр Иванов подписал приказ об увольнении своей помощницы. Раз уж пошла такая чистка, решил перестраховаться. А что касается такого кумовства на службе, так ведь это здесь в порядке вещей, заявил народный избранник.
Между тем брать на работу своих ближайших родственников госслужащим в принципе запрещено. Согласно поправкам к федеральному закону о противодействии коррупции, такое трудоустройство супруги или сына — это явный коррупциогенный фактор. Но, видимо, в регионах считают, что конкретно этот пункт носит не директивный, а рекомендательный характер.
Сергей Быструшкин — депутат Омского городского совета. Его помощница и по совместительству супруга уволена. Она в рабочие дни отдыхала в Праге. Коллега Быструшкина — Дмитрий Лицкевич. Его жена рабочие часы проводила в Сочи. Сын народного избранника Николая Чиракова, работавший его помощником, в разгар трудовых будней укатил во Вьетнам. А Николай Коломеец отправил сына не в рабочую поездку по Омской области, а в Арабские Эмираты.
Все это — первые результаты прокурорской проверки. Сотрудники надзорного ведомства выявили «многочисленные грубые факты неправомерного расходования бюджетных средств».
Наталья Арефьева, прокуратура: «У большинства депутатов в дни, когда помощники выезжали за пределы города Омска, в том числе за пределы РФ, данные дни были учтены в табеле как отработанные и оплаченные из бюджетных средств».
Сумма ущерба, нанесенного родственниками депутатов омской казне, сейчас подсчитывается. Тем временем сами народные избранники в спешном порядке проводят кадровые перестановки. Так, Александр Иванов подписал приказ об увольнении своей помощницы. Раз уж пошла такая чистка, решил перестраховаться. А что касается такого кумовства на службе, так ведь это здесь в порядке вещей, заявил народный избранник.
Между тем брать на работу своих ближайших родственников госслужащим в принципе запрещено. Согласно поправкам к федеральному закону о противодействии коррупции, такое трудоустройство супруги или сына — это явный коррупциогенный фактор. Но, видимо, в регионах считают, что конкретно этот пункт носит не директивный, а рекомендательный характер.
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