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  • 02.03, 12:34

Обрушение тоннеля привело к огромной пробке на МКАД

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Обрушение тоннеля привело к огромной пробке на МКАД

Обрушение тоннеля привело к огромной пробке на МКАД

Обрушение тоннеля привело к огромной пробке на МКАД
  • Фото: Форум Новой Москвы /youtube.com

    • Движение на юге МКАД и Калужском шоссе сильно затруднено из-за обрушения строящегося тоннеля на территории Новой Москвы.

    Как сообщает ТАСС, на Калужском шоссе движение перекрыто в оба направления. От 22-го до 41-го км МКАД образовалась огромная пробка. Пользователи сервиса Яндекс.Карты рекомендуют водителям «не съезжать на Калужку» в связи с обрушением тоннеля.

    РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что причиной обрушения конструкций с жидким бетоном могло стать нарушение правил проведения строительных работ.

    Ранее сообщалось, что на 23-м км Калужского шоссе произошло обрушение строящегося тоннеля на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, один рабочий погиб, под завалами могут оставаться до трех человек.

    В то же время в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве заявили, что площадь обрушения составляет 150 кв. метров. Людей эвакуируют с двух сторон сооружения.

    По данным пресс-службы столичной Госавтоинспекции, обрушение туннеля произошло вне проезжей части, ограничений движения не вводилось. Отмечается, что сотрудники ведомства организуют беспрепятственный подъезд спецтехники к месту проведения спасательной операции.

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