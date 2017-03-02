Обрушение тоннеля привело к огромной пробке на МКАД

Движение на юге МКАД и Калужском шоссе сильно затруднено
из-за обрушения строящегося тоннеля на территории Новой Москвы.
Как сообщает ТАСС, на Калужском шоссе движение перекрыто в оба направления. От 22-го до 41-го км МКАД образовалась огромная пробка. Пользователи сервиса Яндекс.Карты рекомендуют водителям «не съезжать на Калужку» в связи с обрушением тоннеля.
РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что причиной обрушения конструкций с жидким бетоном могло стать нарушение правил проведения строительных работ.
произошло обрушение строящегося тоннеля на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, один рабочий погиб, под завалами могут оставаться до трех человек.
В то же время в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве заявили, что площадь обрушения составляет 150 кв. метров. Людей эвакуируют с двух сторон сооружения.
По данным пресс-службы столичной Госавтоинспекции, обрушение туннеля произошло вне проезжей части, ограничений движения не вводилось. Отмечается, что сотрудники ведомства организуют беспрепятственный подъезд спецтехники к месту проведения спасательной операции.
РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что причиной обрушения конструкций с жидким бетоном могло стать нарушение правил проведения строительных работ.
произошло обрушение строящегося тоннеля на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, один рабочий погиб, под завалами могут оставаться до трех человек.
В то же время в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве заявили, что площадь обрушения составляет 150 кв. метров. Людей эвакуируют с двух сторон сооружения.
По данным пресс-службы столичной Госавтоинспекции, обрушение туннеля произошло вне проезжей части, ограничений движения не вводилось. Отмечается, что сотрудники ведомства организуют беспрепятственный подъезд спецтехники к месту проведения спасательной операции.
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