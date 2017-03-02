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  • 02.03, 12:35

В Москве 8 марта ожидается теплая и солнечная погода

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В Москве 8 марта ожидается теплая и солнечная погода

В Москве 8 марта ожидается теплая и солнечная погода

В Гидрометцентре России сообщают, что, по предварительным прогнозам, 8 марта в столице воздух прогреется до плюс 9 градусов.

В Москве в Международный женский день ожидается теплая и солнечная погода. Температура будет близка к рекордной — в 2014 году 8 марта воздух прогрелся до 8,3 градуса.

7 и 8 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, а температура будет держаться на уровне плюс 4–9 градусов.

Отметим, что в первый день весны погода в столице повторила рекорд 17-летней давности. Столбик термометра поднялся до 5,7 градуса тепла.

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