Один человек погиб при обрушении тоннеля в Новой Москве

На территории Новой Москвы произошло обрушение строящегося тоннеля. По предварительной информации, есть погибший, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник: «В районе Калужского шоссе, 23-й км, в строящемся тоннеле, со слов рабочих, произошло обрушение внутри конструкций со свежим бетоном. В зоне обрушения находятся люди».
Собеседник агентства заявил, что, по предварительным данным, один человек погиб, он являлся рабочим. На месте работают экстренные службы города.
РИА Новости со своей стороны сообщает, что обрушение произошло на площади 40 квадратных метров. При этом ширина строящегося тоннеля 20 метров, а его длина — 500 метров.
Собеседник агентства заявил, что, по предварительным данным, один человек погиб, он являлся рабочим. На месте работают экстренные службы города.
РИА Новости со своей стороны сообщает, что обрушение произошло на площади 40 квадратных метров. При этом ширина строящегося тоннеля 20 метров, а его длина — 500 метров.
Комментарии