Суд присяжных
Суд присяжных 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.03, 12:35
Один человек погиб при обрушении тоннеля в Новой Москве. Москва, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Один человек погиб при обрушении тоннеля в Новой Москве

3 комментария
Один человек погиб при обрушении тоннеля в Новой Москве

Один человек погиб при обрушении тоннеля в Новой Москве

Один человек погиб при обрушении тоннеля в Новой Москве
  • Фото: mreporter.ru

    • На территории Новой Москвы произошло обрушение строящегося тоннеля. По предварительной информации, есть погибший, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

    Источник: «В районе Калужского шоссе, 23-й км, в строящемся тоннеле, со слов рабочих, произошло обрушение внутри конструкций со свежим бетоном. В зоне обрушения находятся люди».

    Собеседник агентства заявил, что, по предварительным данным, один человек погиб, он являлся рабочим. На месте работают экстренные службы города.

    РИА Новости со своей стороны сообщает, что обрушение произошло на площади 40 квадратных метров. При этом ширина строящегося тоннеля 20 метров, а его длина — 500 метров.

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru