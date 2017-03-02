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  • 02.03, 12:34
Паралимпийцу пришлось спускаться на руках по трапу самолета в аэропорту Чебоксар: видео. инвалиды, самолеты, Чувашия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Паралимпийцу пришлось спускаться на руках по трапу самолета в аэропорту Чебоксар: видео

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Паралимпийцу пришлось спускаться на руках по трапу самолета в аэропорту Чебоксар: видео

Паралимпийцу пришлось спускаться на руках по трапу самолета в аэропорту Чебоксар: видео

Паралимпийцу пришлось спускаться на руках по трапу самолета в аэропорту Чебоксар: видео

    Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку опубликованной в СМИ информации о том, что в аэропорту Чебоксар (Чувашия) спортсмену-паралимпийцу пришлось спускаться из самолета на руках из-за отсутствия специального оборудования.

    Как сообщает Следственный комитет, инцидент произошел вечером 28 февраля.

    Из сообщения Следственного комитета: «В связи с отсутствием в аэропорту города специально оборудованного механизма для спуска людей с ограниченными способностями один из пассажиров самолета, прибывший для участия в паралимпийских играх, самостоятельно спустился по трапу самолета».

    В Сети появился видеоролик, запечатлевший произошедший инцидент. На кадрах видно, как паралимпийцу приходится самостоятельно покидать самолет, а стоящий рядом работник аэропорта не спешит оказать ему помощь, несмотря на просьбы. Все это происходит на глазах у сотрудника полиции. Отмечается, что пассажир является паралимпийским чемпионом по легкой атлетике.

    Всего на борту самолета находились пятеро паралимпийцев, четверо из которых из-за отсутствия специального трапа были перенесены из самолета работниками аэропорта на руках.

    Подробности — в выпуске программы «ЧП» на НТВ и НТВ.Ru в 13:20.

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