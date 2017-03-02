Паралимпийцу пришлось спускаться на руках по трапу самолета в аэропорту Чебоксар: видео

Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку опубликованной в СМИ информации о том, что в аэропорту Чебоксар (Чувашия)
спортсмену-паралимпийцу пришлось спускаться из самолета на руках из-за отсутствия специального оборудования.
Как сообщает Следственный комитет, инцидент произошел вечером 28 февраля.
Из сообщения Следственного комитета: «В связи с отсутствием в аэропорту города специально оборудованного механизма для спуска людей с ограниченными способностями один из пассажиров самолета, прибывший для участия в паралимпийских играх, самостоятельно спустился по трапу самолета».
В Сети появился видеоролик, запечатлевший произошедший инцидент. На кадрах видно, как паралимпийцу приходится самостоятельно покидать самолет, а стоящий рядом работник аэропорта не спешит оказать ему помощь, несмотря на просьбы. Все это происходит на глазах у сотрудника полиции. Отмечается, что пассажир является паралимпийским чемпионом по легкой атлетике.
Всего на борту самолета находились пятеро паралимпийцев, четверо из которых из-за отсутствия специального трапа были перенесены из самолета работниками аэропорта на руках.
Подробности — в выпуске программы «ЧП» на НТВ и НТВ.Ru в 13:20.
Из сообщения Следственного комитета: «В связи с отсутствием в аэропорту города специально оборудованного механизма для спуска людей с ограниченными способностями один из пассажиров самолета, прибывший для участия в паралимпийских играх, самостоятельно спустился по трапу самолета».
В Сети появился видеоролик, запечатлевший произошедший инцидент. На кадрах видно, как паралимпийцу приходится самостоятельно покидать самолет, а стоящий рядом работник аэропорта не спешит оказать ему помощь, несмотря на просьбы. Все это происходит на глазах у сотрудника полиции. Отмечается, что пассажир является паралимпийским чемпионом по легкой атлетике.
Всего на борту самолета находились пятеро паралимпийцев, четверо из которых из-за отсутствия специального трапа были перенесены из самолета работниками аэропорта на руках.
Подробности — в выпуске программы «ЧП» на НТВ и НТВ.Ru в 13:20.
Комментарии