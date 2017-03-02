СМИ: Вашингтон рассматривает возможность военного удара по КНДР

Администрация президента США Дональда Трампа не исключает применения военной силы в отношении КНДР, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что американские власти изучают возможные шаги в отношении Пхеньяна. При этом не исключается «применение военной силы» или попытка смены северокорейского режима.
Издание напоминает, что ранее Трамп обещал помешать КНДР завершить создание межконтинентальной баллистической ракеты, которая может долететь до США. В Пхеньяне утверждают, что разработка такого оружия находится на финальной стадии.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп видит в КНДР главную угрозу для США.
Издание напоминает, что ранее Трамп обещал помешать КНДР завершить создание межконтинентальной баллистической ракеты, которая может долететь до США. В Пхеньяне утверждают, что разработка такого оружия находится на финальной стадии.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп видит в КНДР главную угрозу для США.
Комментарии