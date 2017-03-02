Алёна Хмельницкая сыграла в бродвейском мюзикле для детей из проекта «Ты супер!»

Телевизионный международный конкурс «Ты супер!» для
ребят-участников уже превратился в музыкальный пионерлагерь. Конкурсанты, оставшиеся без попечения родителей, регулярно выезжают на экскурсии, в театры, в цирк. Так, 28 февраля юные вокалисты побывали на мюзикле «Золушка» и заглянули за кулисы бродвейской постановки.
Детям из проекта «Ты супер!» удалось задать вопросы артистам про их творческую жизнь. Самых юных конкурсантов больше заинтересовала судьба Золушки, а не исполнительницы главной роли.
Наталия Быстрова рассказала о своем сказочном персонаже так: «Эта история — не про судьбу несчастной девушки, которую вдруг пожалела крестная Фея и подарила ей шанс изменить свою жизнь. Эта история — про мечту. Если ты чего-то очень хочешь, у тебя непременно появится возможность осуществить задуманное, но ты должен бороться, что-то делать. Только тот, кто милосерден, честен, щедр, кто готов собой рискнуть и кому-то помочь, получит возможность быть счастливым».
Актрисе Алёне Хмельницкой, играющей мачеху, ребята тоже задали множество вопросов. Она объяснила значение своего персонажа в сказке: «Мачеха ужасно относится к Золушке только потому, что завидует ее красоте, молодости, таланту. А когда завидуешь — всячески пытаешься помешать. Однако Золушка показывает пример того, как нужно противостоять всем невзгодам».
После просмотра мюзикла самая юная участница — Таня Дузенко — не могла сдержать эмоций. Малышка, которая к своим семи годам уже многое пережила, была очень впечатлена сказочным представлением: «Золушка самая красивая, в самом изящном платье! Я бы хотела быть как она: доброй и работящей».
Просмотр мюзикла для конкурсантов «Ты супер!» стал не только развлечением, но и расширил представление ребят о подготовке артиста к большому костюмированному шоу. Напомним, после проекта «Ты супер!» участники получат роли в мюзикле «Республика ШКИД». Уже сейчас юные вокалисты набираются опыта перед этой большой и ответственной работой. А пока полным ходом идут репетиции концертных номеров, которые зрители увидят уже в эту субботу, 4 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Проект «Ты супер!» НТВ в партнерстве с Международным информационным агентством Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.
Следить за новостями проекта, просматривать выступления участников и голосовать за понравившихся вокалистов можно с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS. Кроме того, теперь вы можете устроить голосование в своем блоге. Для этого нужно получить код на странице участника. Все видео проекта доступно на странице проекта «Ты супер!», а также на YouTube.
Наталия Быстрова рассказала о своем сказочном персонаже так: «Эта история — не про судьбу несчастной девушки, которую вдруг пожалела крестная Фея и подарила ей шанс изменить свою жизнь. Эта история — про мечту. Если ты чего-то очень хочешь, у тебя непременно появится возможность осуществить задуманное, но ты должен бороться, что-то делать. Только тот, кто милосерден, честен, щедр, кто готов собой рискнуть и кому-то помочь, получит возможность быть счастливым».
Актрисе Алёне Хмельницкой, играющей мачеху, ребята тоже задали множество вопросов. Она объяснила значение своего персонажа в сказке: «Мачеха ужасно относится к Золушке только потому, что завидует ее красоте, молодости, таланту. А когда завидуешь — всячески пытаешься помешать. Однако Золушка показывает пример того, как нужно противостоять всем невзгодам».
После просмотра мюзикла самая юная участница — Таня Дузенко — не могла сдержать эмоций. Малышка, которая к своим семи годам уже многое пережила, была очень впечатлена сказочным представлением: «Золушка самая красивая, в самом изящном платье! Я бы хотела быть как она: доброй и работящей».
Просмотр мюзикла для конкурсантов «Ты супер!» стал не только развлечением, но и расширил представление ребят о подготовке артиста к большому костюмированному шоу. Напомним, после проекта «Ты супер!» участники получат роли в мюзикле «Республика ШКИД». Уже сейчас юные вокалисты набираются опыта перед этой большой и ответственной работой. А пока полным ходом идут репетиции концертных номеров, которые зрители увидят уже в эту субботу, 4 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Проект «Ты супер!» НТВ в партнерстве с Международным информационным агентством Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.
Следить за новостями проекта, просматривать выступления участников и голосовать за понравившихся вокалистов можно с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS. Кроме того, теперь вы можете устроить голосование в своем блоге. Для этого нужно получить код на странице участника. Все видео проекта доступно на странице проекта «Ты супер!», а также на YouTube.
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