Жители Алеппо выстраиваются в очереди за российской гуманитарной помощью

Почти пять тысяч жителей Сирии получили сегодня помощь от российских военных. Даже в Алеппо, несмотря на то, что город освобожден от террористов, гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой. В разрушенных домах негде приготовить еду, не к кому и обратиться за медицинской помощью.

Махмуду восемь лет. Он приехал на велосипеде без шин. Но ему очень нужна гуманитарная помощь, которую привезли российские военнослужащие из центра по примирению.



По щекам мальчишки катятся крупные слезы. Велосипед ему подарили родители. Когда вернулись в освобожденные районы восточного Алеппо, выяснилось, что от дома остались одни руины, а под завалами нашли покореженный велосипед. Махмуду жалко свой дом, но все же большая потеря для него — первый велосипед.



Продукты завозят раз в три дня. Местные жители, едва завидев «КамАЗ», выстраиваются в шеренги. Люди настолько голодны, что, получив горячую кашу, лепешки и чай, начинают есть прямо на асфальте.



Сразу же находится работа и для российских медиков: перевязывают рану мальчику, который получил ожог ноги из-за опрокинутого газового баллона во время приготовления пищи. Врачи констатируют: дома за ним никто не ухаживает. Нужно еще несколько перевязок.



Антон Леденёв, военный врач: «Вы сами видите состояние района. Местные жители не в состоянии даже добраться до определенных точек, где оказывается медицинская помощь. Или в связи с тем, что остаются без родителей, не могут понять, что им делать».



Женщина по имени Мутиаа Аль-Фарез уже вернулась к себе домой вместе с десятью своими детьми.



Мутиаа Аль-Фарез: «Конечно, тут все разрушено. Но теперь безопасно здесь жить. Спасибо вашим саперам».



Она спешит за российской гуманитарной помощью. Говорит, что сейчас это главный источник еды для нее и ее детей. Ее мужа пытали боевики, и сердце у него не выдержало. Ей одной предстоит поднять на ноги десятерых вечно голодных малышей. А еще она благодарит больницу при христианском храме. Недавно она смогла получить там работу.



Мутиаа Аль-Фарез: «Я мусульманка, но мне на помощь пришли очень добрые люди, которые исповедуют другую религию. Сейчас в Алеппо мы, как и до войны, все вместе — и христиане, и мусульмане».



Удивительно, но среди домов руин каким-то чудом уцелели детские качели. И пускай они пострадали от осколков, но это теперь любимое место, где собирается детвора, пока их родители стараются добыть продукты. И там дети по-настоящему счастливы.

