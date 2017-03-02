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  • 02.03, 11:03

«Газпром» прогнозирует рост цен на газ в России

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«Газпром» прогнозирует рост цен на газ в России

«Газпром» прогнозирует рост цен на газ в России

Цены на газ в России в ближайшие годы увеличатся, но рост не выйдет за рамки инфляции. Об этом заявил зампредседателя правления компании Андрей Круглов.

Андрей Круглов: «Мы прогнозируем, что процесс регулируемых цен на газ останется на среднесрочный период. Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции. Ожидаемая величина составляет порядка 3–3,5%».

Круглов добавил, что российские власти продолжают рассмотрение вопроса о предоставлении скидки крупным потребителям. По его словам, «Газпром» предложил установить возможность предоставления скидки в размере от 10% от регулируемой цены, сообщает РИА Новости.

Андрей Круглов: «Вопрос этот рассматривается, и мы рассчитываем, что будем услышаны».

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