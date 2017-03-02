Английский исследователь создал эмоциональную карту страны

Британский исследователь Дэн Рэйвен Эллисон составил эмоциональную карту Соединённого Королевства. Для этого ему пришлось прикрепить на свою голову необычное устройство, которое фиксирует чувства и активность мозга. С таким аппаратом он прошагал по родной стране тысячи километров. Теперь он точно знает, где в Великобритании жить хорошо.

Дэн Рэйвен Эллисон, исследователь National Geographic: «Я сделал два с половиной миллиона шагов, прошел 1686 километров, 69 городов и 15 национальных парков».



Сколько добрых людей встретил он на пути, не посчитал — много. Даже всегда кисловатые англичане улыбались ему, видя сооружение на голове. На самом деле сенсоры «слушали» его череп — пытались определить его настроение. По результатам обхода он составил эмоциональную карту Британии — кому и где жить в стране хорошо.



Дэн Рэйвен Эллисон: «Сенсоры считывают электрические сигналы моего мозга. И в зависимости от того, из какой области они их считывают, посылают информацию на мобильный телефон. Специальное приложение регистрирует уровень моего стресса, интереса, напряжения внимания».



Исследователь составил карту именно своих эмоций, ведь сенсоры считывали информацию из его головы. Так что, если он передаст это устройство другому человеку, картина будет несколько иной. Но глобально все люди схожи, и вряд ли кто-то будет себя чувствовать плохо в парке, на солнце, в первые дни весны.



Его проект назывался «Дикие города», но ни одного полностью дикого или безнадежного города он не нашел. Правило простое — везде, где постарались архитекторы, скульпторы, садовники, настроение улучшается. А еще настроение улучшается там, где никогда не было ни архитекторов, ни садовников, ни художников, — на берегу моря и в Шотландии, среди овец.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.