Вежливые грабители отобрали деньги у пьяного японца в центре Москвы

Столичные полицейские разыскивают злоумышленников, ограбивших в Таганском районе гражданина Японии.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, в полицию обратился 50-летний гражданин Японии, занимающий должность генерального директора в столичной компании. Мужчина рассказал, что накануне он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, на улице Земляной Вал встретил двоих молодых людей славянской наружности.
Из сообщения правоохранителей: «По словам потерпевшего, незнакомцы спросили у него паспорт, и тот ответил, что паспорта нет, при этом распахнул пальто, демонстрируя отсутствие документа. Увидев в кармане пальто кошелек, молодые люди попросили у гражданина Японии денег, и потерпевший отдал им кошелек, в котором находились две тысячи рублей».
Иностранец подчеркнул, что незнакомцы ему не угрожали, насилие не применяли, а вежливо попросили денег, и потерпевший, испугавшись, отдал их. Общий материальный ущерб составил 45 тысяч рублей. По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело о грабеже, ведется розыск преступников.
Из сообщения правоохранителей: «По словам потерпевшего, незнакомцы спросили у него паспорт, и тот ответил, что паспорта нет, при этом распахнул пальто, демонстрируя отсутствие документа. Увидев в кармане пальто кошелек, молодые люди попросили у гражданина Японии денег, и потерпевший отдал им кошелек, в котором находились две тысячи рублей».
Иностранец подчеркнул, что незнакомцы ему не угрожали, насилие не применяли, а вежливо попросили денег, и потерпевший, испугавшись, отдал их. Общий материальный ущерб составил 45 тысяч рублей. По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело о грабеже, ведется розыск преступников.
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