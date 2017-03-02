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  • 02.03, 11:03

В Таиланде полицейский ограбил семейную пару из России

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В Таиланде полицейский ограбил семейную пару из России

В Таиланде полицейский ограбил семейную пару из России

В Таиланде полицейский ограбил семейную пару из России
  • Фото: novostiphuketa.com

    • Офицеры отдела полиции курортного острова Пханган задержали своего коллегу, сержанта полиции, и трех его сообщников по заявлению семейной пары из РФ.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, сержант полиции ограбил семейную пару под страхом предъявления обвинений в хранении и распространении наркотиков.

    Россияне обратились в полицию и рассказали, что сержант под страхом обвинения в хранении и распространении несуществующих наркотиков отобрал у них смартфон и другие ценности общей суммой почти на тысячу долларов.

    В течение дня в среду, 1 марта, полицейским удалось по описанию россиян найти и задержать их обидчиков, главарем которых на самом деле оказался действующий сержант полиции.

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