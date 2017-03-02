В Таиланде полицейский ограбил семейную пару из России

Офицеры отдела полиции курортного острова Пханган задержали своего коллегу, сержанта полиции, и трех его сообщников по заявлению семейной пары из РФ.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, сержант полиции ограбил семейную пару под страхом предъявления обвинений в хранении и распространении наркотиков.
Россияне обратились в полицию и рассказали, что сержант под страхом обвинения в хранении и распространении несуществующих наркотиков отобрал у них смартфон и другие ценности общей суммой почти на тысячу долларов.
В течение дня в среду, 1 марта, полицейским удалось по описанию россиян найти и задержать их обидчиков, главарем которых на самом деле оказался действующий сержант полиции.
Россияне обратились в полицию и рассказали, что сержант под страхом обвинения в хранении и распространении несуществующих наркотиков отобрал у них смартфон и другие ценности общей суммой почти на тысячу долларов.
В течение дня в среду, 1 марта, полицейским удалось по описанию россиян найти и задержать их обидчиков, главарем которых на самом деле оказался действующий сержант полиции.
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