Военные летчики от Хабаровска до Мурманска отработали сложные маневры

В Хабаровском крае летчики новейших истребителей Су-35С отработали посадку на поврежденную взлетно-посадочную полосу. По легенде учений, она была частично разрушена. Пилоты должны были экстренно принять решение о заходе на второй круг, чтобы оценить состояние полосы.

Затем экипажи выполнили пробные заходы и только после этого посадили боевые машины. Кроме того, летчики отработали заход на посадку с короткой глиссады — это когда истребитель на минимальной высоте делает разворот на 90 градусов непосредственно перед началом ВПП.



А на Кольском полуострове летчики авиации Северного флота отработали навыки дозаправки в воздухе. Это одна из наиболее сложных операций, требующая мастерского владения техникой пилотирования.