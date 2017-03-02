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  • 02.03, 08:01
Военные летчики от Хабаровска до Мурманска отработали сложные маневры. авиация, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Военные летчики от Хабаровска до Мурманска отработали сложные маневры

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Военные летчики от Хабаровска до Мурманска отработали сложные маневры

Военные летчики от Хабаровска до Мурманска отработали сложные маневры

    В Хабаровском крае летчики новейших истребителей Су-35С отработали посадку на поврежденную взлетно-посадочную полосу. По легенде учений, она была частично разрушена. Пилоты должны были экстренно принять решение о заходе на второй круг, чтобы оценить состояние полосы.

    Затем экипажи выполнили пробные заходы и только после этого посадили боевые машины. Кроме того, летчики отработали заход на посадку с короткой глиссады — это когда истребитель на минимальной высоте делает разворот на 90 градусов непосредственно перед началом ВПП.

    А на Кольском полуострове летчики авиации Северного флота отработали навыки дозаправки в воздухе. Это одна из наиболее сложных операций, требующая мастерского владения техникой пилотирования.

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