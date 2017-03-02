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  • 02.03, 08:01

В Кемерове ищут убийцу местного бизнесмена

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В Кемерове ищут убийцу местного бизнесмена

В Кемерове ищут убийцу местного бизнесмена

В Кемерове ищут убийцу местного бизнесмена
  • Фото: incident_42 /vk.com

    • В Кемерове застрелили 39-летнего предпринимателя, тело мужчины нашли в гараже.

    Убийство произошло накануне поздно вечером в гаражном кооперативе в Заводском районе. Бизнесмен ставил машину в гараж и успел нажать тревожную кнопку.

    Прибывшие на вызов росгвардейцы обнаружили его тело с огнестрельными ранениями в области головы и шеи. На месте происшествия были найдены гильзы от патронов, по предварительным данным, пистолета ПМ.

    Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Следователи устанавливают очевидцев произошедшего, изучают личность потерпевшего и его окружение. Рассматриваются все версии преступления, в том числе деятельность убитого. Бизнесмен занимался продажей электротоваров, имел торговые площади, сообщает СУ СК по региону.


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