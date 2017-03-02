В Кемерове ищут убийцу местного бизнесмена

В Кемерове застрелили
39-летнего предпринимателя, тело мужчины нашли в гараже.
Убийство произошло накануне поздно вечером в гаражном кооперативе в Заводском районе. Бизнесмен ставил машину в гараж и успел нажать тревожную кнопку.
Прибывшие на вызов росгвардейцы обнаружили его тело с огнестрельными ранениями в области головы и шеи. На месте происшествия были найдены гильзы от патронов, по предварительным данным, пистолета ПМ.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Следователи устанавливают очевидцев произошедшего, изучают личность потерпевшего и его окружение. Рассматриваются все версии преступления, в том числе деятельность убитого. Бизнесмен занимался продажей электротоваров, имел торговые площади, сообщает СУ СК по региону.
Прибывшие на вызов росгвардейцы обнаружили его тело с огнестрельными ранениями в области головы и шеи. На месте происшествия были найдены гильзы от патронов, по предварительным данным, пистолета ПМ.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Следователи устанавливают очевидцев произошедшего, изучают личность потерпевшего и его окружение. Рассматриваются все версии преступления, в том числе деятельность убитого. Бизнесмен занимался продажей электротоваров, имел торговые площади, сообщает СУ СК по региону.
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