Тысячи человек призвали ускорить импичмент президента Южной Кореи

Жители Южной Кореи больше не могут терпеть коррупционера во главе страны. Несмотря на плохую погоду, больше двухсот тысяч человек вышли митинг в центре Сеула.
Они призвали конституционный суд побыстрее завершить процедуру импичмента президента Пак Кын Хе.
Скандал вокруг президента разгорелся в октябре. Тогда пресса узнала о том, что власти поддерживают крупные компании в обмен на финансовую помощь фондам близкой подруги Пак Кын Хе. Та имела доступ к секретным документам и вмешивалась в государственные дела.
Рейтинг президента упал ниже 5%. Парламент объявил импичмент. Теперь вся страна ждет решения конституционного суда, который может подтвердить отставку или отменить ее.
Скандал вокруг президента разгорелся в октябре. Тогда пресса узнала о том, что власти поддерживают крупные компании в обмен на финансовую помощь фондам близкой подруги Пак Кын Хе. Та имела доступ к секретным документам и вмешивалась в государственные дела.
Рейтинг президента упал ниже 5%. Парламент объявил импичмент. Теперь вся страна ждет решения конституционного суда, который может подтвердить отставку или отменить ее.
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