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  • 02.03, 08:01
Тысячи человек призвали ускорить импичмент президента Южной Кореи. Южная Корея, импичмент, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Тысячи человек призвали ускорить импичмент президента Южной Кореи

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Тысячи человек призвали ускорить импичмент президента Южной Кореи

Тысячи человек призвали ускорить импичмент президента Южной Кореи

    Жители Южной Кореи больше не могут терпеть коррупционера во главе страны. Несмотря на плохую погоду, больше двухсот тысяч человек вышли митинг в центре Сеула.

    Они призвали конституционный суд побыстрее завершить процедуру импичмента президента Пак Кын Хе.

    Скандал вокруг президента разгорелся в октябре. Тогда пресса узнала о том, что власти поддерживают крупные компании в обмен на финансовую помощь фондам близкой подруги Пак Кын Хе. Та имела доступ к секретным документам и вмешивалась в государственные дела.

    Рейтинг президента упал ниже 5%. Парламент объявил импичмент. Теперь вся страна ждет решения конституционного суда, который может подтвердить отставку или отменить ее.

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