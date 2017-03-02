Спецпосланник ООН принял сирийских оппозиционеров в отеле

В Женеве прошел очередной раунд межсирийских переговоров. Замглавы российского МИД Геннадий Гатилов встретился с представителем объединенного комитета умеренной сирийской оппозиции.
По словам Гатилова, есть общее понимание, что необходимо двигаться в сторону урегулирования кризиса. Хотя проведение прямых переговоров между правительством и оппозицией на данный момент невозможно, сирийская делегация согласилась с предложением спецпосланника ООН де Мистуры обсуждать проблемы в параллельном режиме, так как оппозиция Дамаску представлена в Женеве несколькими группировками.
Спецпосланник ООН де Мистура в свою очередь рассказал, что сегодня — важный день для межсирийских переговоров: вечером запланирована встреча с делегацией официального Дамаска. Оппозиция, как считает спецпосланник, явно заинтересована в углублении в повестку дня.
Надо сказать, что де Мистура провел консультации с сирийской оппозицией в гостинице Crown Plaza, где живут ее представители. Что довольно необычно: до сих пор спецпосланник ООН принимал делегации только во Дворце Наций, оставляя гостиницы лишь для визитов вежливости до начала переговоров.
Спецпосланник ООН де Мистура в свою очередь рассказал, что сегодня — важный день для межсирийских переговоров: вечером запланирована встреча с делегацией официального Дамаска. Оппозиция, как считает спецпосланник, явно заинтересована в углублении в повестку дня.
Надо сказать, что де Мистура провел консультации с сирийской оппозицией в гостинице Crown Plaza, где живут ее представители. Что довольно необычно: до сих пор спецпосланник ООН принимал делегации только во Дворце Наций, оставляя гостиницы лишь для визитов вежливости до начала переговоров.
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