Адвокат
Адвокат 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.03, 06:30
Спецпосланник ООН принял сирийских оппозиционеров в отеле. Женева, ООН, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Спецпосланник ООН принял сирийских оппозиционеров в отеле

комментировать

Спецпосланник ООН принял сирийских оппозиционеров в отеле

Спецпосланник ООН принял сирийских оппозиционеров в отеле

    В Женеве прошел очередной раунд межсирийских переговоров. Замглавы российского МИД Геннадий Гатилов встретился с представителем объединенного комитета умеренной сирийской оппозиции.

    По словам Гатилова, есть общее понимание, что необходимо двигаться в сторону урегулирования кризиса. Хотя проведение прямых переговоров между правительством и оппозицией на данный момент невозможно, сирийская делегация согласилась с предложением спецпосланника ООН де Мистуры обсуждать проблемы в параллельном режиме, так как оппозиция Дамаску представлена в Женеве несколькими группировками.

    Спецпосланник ООН де Мистура в свою очередь рассказал, что сегодня — важный день для межсирийских переговоров: вечером запланирована встреча с делегацией официального Дамаска. Оппозиция, как считает спецпосланник, явно заинтересована в углублении в повестку дня.

    Надо сказать, что де Мистура провел консультации с сирийской оппозицией в гостинице Crown Plaza, где живут ее представители. Что довольно необычно: до сих пор спецпосланник ООН принимал делегации только во Дворце Наций, оставляя гостиницы лишь для визитов вежливости до начала переговоров.

    Новости по теме

    Решение сирийской проблемы

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru