В Приморье расследуют убийство пенсионеров ради 10 тысяч рублей

Уголовное дело возбуждено в Приморье в связи с жестоким убийством пожилой пары в городе Лесозаводске. Преступник зарубил стариков топором и украл 10 тысяч рублей.
По подозрению в двойном убийстве задержан 22-летний житель Дальнереченска, он уже дал признательные показания. Расправа произошла 17 февраля. Преступник пришел к пенсионерам домой, убил топором 84-летнего мужчину, а затем — 81-летнюю женщину.
После он похитил пенсию стариков — 10 тысяч рублей и скрылся. Следователи нашли окровавленные перчатки на соседней улице. Также изъята видеозапись на которой видно, как подозреваемый рассчитывается за покупку похищенными деньгами.
Преступник взят под стражу. Возбуждено дело по статье «убийство». Расследование продолжается, сообщает СУ СК по региону.
После он похитил пенсию стариков — 10 тысяч рублей и скрылся. Следователи нашли окровавленные перчатки на соседней улице. Также изъята видеозапись на которой видно, как подозреваемый рассчитывается за покупку похищенными деньгами.
Преступник взят под стражу. Возбуждено дело по статье «убийство». Расследование продолжается, сообщает СУ СК по региону.
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